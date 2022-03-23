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Коммерсантъ FM
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Меньше есть и больше сеять

Импортеры срочно ищут альтернативные источники продовольствия

Уход с рынка продовольствия российского и украинского производства после запретов его экспорта вызывает опасения возникновения продовольственного дефицита по всему миру. Страны, зависящие от импорта, обеспокоены этим сильнее: они уже ищут новых поставщиков и пытаются обеспечить закупки и сформировать запасы, что вызывает рост цен. Выход из ситуации эксперты видят в наращивании производства, импортеры уже готовы вкладываться в продбезопасность: к примеру, в Африке планируется увеличение производства жароустойчивых сельхозкультур. На фоне кризиса также обострилась дискуссия по поводу целесообразности субсидирования агросектора в Европе.

Из-за событий на Украине импортеры продовольствия отправились на поиски его альтернативных поставщиков

Из-за событий на Украине импортеры продовольствия отправились на поиски его альтернативных поставщиков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Из-за событий на Украине импортеры продовольствия отправились на поиски его альтернативных поставщиков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Импортеры продовольствия на фоне ограничений поставок продовольствия из РФ и Украины после начала Москвой «специальной военной операции» стараются найти альтернативных поставщиков. Так, вчера министр экономики и торговли Ливана Амир Салям заявил, что правительство договаривается о поставках пшеницы из США, Индии и Казахстана. Крупнейший импортер пшеницы (6,1 млн тонн в 2021 году) Египет уже завершает переговоры с Индией по поставкам — ранее страна импортировала около 70% пшеницы из РФ и 10% с Украины. Индия, вероятно, заменит РФ на позиции крупнейшего мирового экспортера пшеницы: для этого планируется создать дополнительные элеваторные мощности и расширить число портов, в которых осуществляется отгрузка зерна.

Всего на РФ и Украину в мирное время приходилось более трети мирового объема экспорта зерновых, также они были лидерами по поставкам подсолнечного масла: общая доля экспортного рынка составляет 52% (см. “Ъ” от 14 марта). В Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН ожидают, что мировые цены на зерно и удобрения в результате нынешнего кризиса могут вырасти на 8–22%.

В результате, по оценкам ФАО, в 2022–2023 годах число людей, которые страдают от недоедания, в мире может вырасти на 8–13 млн человек, или 1–2% от нынешнего уровня.

Экспортеры продовольствия, кроме Индии и Австралии, по мнению главы Международного совета по зерну (МСЗ) Арно Пети, не могут резко увеличить поставки. Канада, Аргентина и Австралия, по оценкам МСЗ, могут попытаться увеличить производство пшеницы в предстоящем сезоне, но этот процесс будет тормозить связанный с кризисом вокруг Украины и последовавшими за ним санкциями в отношении РФ взлет цен на топливо и удобрения.

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Ряд стран-импортеров могут оказаться в ситуации дефицита средств для закупок продовольствия при резком росте цен и уже обсуждают планы по увеличению собственного производства. Так, Африканский банк развития (АБР) заявил о необходимости ускорения реализации плана стоимостью $1 млрд, в рамках которого АБР планируют накормить около 200 млн африканцев с помощью субсидий 40 млн фермеров для увеличения производства жароустойчивых сортов. По словам президента АБР Акинвуми Адесины, новые методы уже помогли Эфиопии увеличить производство пшеницы: страна рассчитывает обеспечить себя зерном в течение трех лет. Однако интенсивное развитие сельского хозяйства требует физической и финансовой инфраструктуры — по оценкам АБР, в масштабах Африки они в лучшем случае могут быть созданы к 2030 году. В короткой перспективе речь все же идет о вынужденном снижении потребления: так, глава Минсельхоза Ирака Мухаммед аль-Хафаджи заявил о намерении «уйти от стихийного импорта» пшеницы, притом что ее урожай в этом сезоне будет на 15% меньше прошлогоднего из-за рекордной за 20 лет засухи.

21 марта на встрече в Брюсселе министры сельского хозяйства стран ЕС заявили, что продолжают работать над планом по увеличению площади сельхозземель в Евросоюзе, ослаблению ограничений на импорт кормов для животных и упрощению помощи европейским фермерам. Отметим, впрочем, что результативность субсидирования агросектора в Европе вызывает сомнения уже не одно десятилетие, и, судя по материалам Центра глобального развития (CGDEV, НКО в США), проблема до сих пор не решена.

Эксперты CGDEV, впрочем, больше внимания уделяют «справедливости», а не результативности распределения субсидий, однако можно предположить, что этот тренд скоро изменится.

По крайней мере при обсуждении аналогичной проблемы эффективности поддержки компаний во время пандемии Всемирный банк (ВБ) и МВФ довольно быстро пришли к идее, что поддерживать надо те бизнесы, которые дают больший восстановительный рост на вложенные средства, а не те, которые находятся в худшем положении (см. “Ъ” от 27 декабря 2021 года). По оценкам ВБ, длительное сохранение прямой и обширной господдержки может привести к экономическим проблемам в будущем (см. “Ъ” от 8 февраля), а в условиях одновременного роста цен на продовольствие и энергоносители средства на поддержку экономик окажутся в еще большем дефиците.

Георгий Смирнов

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