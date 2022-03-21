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Мировая экономика столкнулась с новым шоком со стороны предложения. Последствия военной операции РФ на Украине могут обойтись в 1% глобального ВВП, а инфляция в среднем вырастет на 2,5 процентного пункта — такие оценки содержатся в специальном отчете ОЭСР. Негативное влияние на другие страны будет связано в первую очередь с ограничением поставок пшеницы — падение объемов экспорта приведет к дефициту на многих развивающихся рынках, а также с ростом цен на энергоресурсы и металлы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Вторжение России на Украину привело к гуманитарному кризису, затронувшему миллионы людей, и выраженному экономическому шоку неопределенной продолжительности и глубины»,— говорится в специальном отчете ОЭСР о последствиях военной операции РФ на Украине для мировой экономики. В декабре в организации прогнозировали рост глобального ВВП на 4,5% в этом году и на 3,2% в следующем. Негативный эффект «омикрона» для деловой активности оказался краткосрочным, но теперь мировая экономика столкнулась с новым шоком со стороны предложения: хотя доля России и Украины в мировом ВВП суммарно не превышает 2%, объем прямых инвестиций в РФ и из нее — 1,5% мирового, а объем займов — 0,5%, страны являются крупными поставщиками продовольствия, минералов и энергоресурсов, говорится в отчете.

Влияние на мировую экономику будет зависеть от продолжительности военной операции, а также ответных мер правительств, но в среднесрочной перспективе это в любом случае приведет к замедлению темпов роста ВВП и ускорению инфляции.

Если цены останутся на текущем высоком уровне, то мировой ВВП в этом году не досчитается 1% роста, а глобальная потребительская инфляция вырастет примерно на 2,5 процентного пункта. Этот сценарий также предусматривает глубокую рецессию в России — со спадом более 10% и ускорением инфляции до 15% по итогам года. На Украине спад может составить до 40%.

Для других стран последствия будут связаны в основном с ростом цен на сырье.

На Россию и Украину приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% — кукурузы, удобрений и природного газа, 11% экспорта нефти (в случае с энергоресурсами речь идет только об РФ). Также многие цепочки поставок завязаны на непродовольственный экспорт обеих стран. Россия является ключевым поставщиком палладия, никеля, титана и урана, Украина — неона и аргона. Цены с начала операции значительно выросли: на никель — свыше 100% к январю, на уголь и пшеницу — более чем на 80%. Полная остановка экспорта пшеницы приведет к ее дефициту во многих развивающихся странах, во многих странах Ближнего Востока на импорт из России и Украины приходится более 75% поставок, указывают в ОЭСР (крупнейшие покупатели — Турция, Египет и Израиль). Проблемы с поставками удобрений могут только усилить этот эффект. Финансовый же шок пока заключается в росте риск-премий и ослаблении рубля и валют стран, тесно связанных с РФ.

Среди долгосрочных последствий кризиса ОЭСР называет рост расходов на оборону, изменение структуры энергорынков, возможность фрагментации платежных сервисов (ограничение доступа к международной платежной системе SWIFT будет способствовать развитию альтернатив и потенциально — снижению доли доллара в международных расчетах) и изменение состава международных резервов. «Разделение мира на блоки, выставляющие друг другу барьеры, снизит экономическую эффективность многих процессов и затормозит распространение технологий и ноу-хау»,— предупреждают в организации.

Татьяна Едовина