Бизнес затягивает облаком

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В России планируют создать единое облако для работы бизнеса, оператором станет «Ростелеком». Минцифры обсуждает с правительством выделение компании дополнительного финансирования на проект. Бизнес, который воспользуется сервисом, получит субсидии. Из-за введения санкций и ухода с российского рынка зарубежных облачных операторов Amazon, Google и Microsoft, компаниям требуется экстренная замена платформ, признают эксперты, но бизнес уже сам выбирает отечественных поставщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с предложениями Минцифры по отраслевым мерам поддержки, направленным в аппарат правительства 1 марта. Из них следует, что «Ростелеком» предварительно выбран оператором новой облачной системы для работы российского бизнеса, переходящего с иностранных решений. Оператор получит финансовую поддержку государства на создание единого облака, на миграцию компании также смогут получить субсидии, следует из документа.

Предполагается, что компании смогут перенести на инфраструктуру «Ростелекома» свои данные из зарубежных облачных сервисов. Но для начала реализации проекта необходимо постановление правительства, следует из письма Минцифры.

«Речь идет о создании нового продукта, а не расширении "гособлака", которое развивается с 2019 года для переноса данных органов власти»,— уточняет собеседник на рынке облачных сервисов.

В Минцифры и аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко не ответили на запросы. В «Ростелекоме» отказались от комментариев.

Правительство проводит эксперимент по переводу работы ведомств с иностранных сервисов в государственную единую облачную платформу (ГЕОП, «гособлако») с 2019 года. Стоимость его развертывания оценивается в 69,6 млрд руб. до 2024 года, из которых 28,5 млрд руб. должно выделить государство. В проекте участвовали Минцифры, Минтруд, Минюст, Ростехнадзор и др.

До сих пор наиболее популярными зарубежными облачными сервисами у бизнеса были Amazon Web Services (AWS), Google Cloud и Microsoft Azure (компании объявила о приостановке деятельности в России из-за военной операции на Украине). В 2021 году, по оценке iKS-Consulting, объем российского облачного рынка превышал 130 млрд руб., из которых 46,6 млрд руб. приходились на IaaS (инфраструктура как сервис). Крупнейшие российские участники рынка — «Ростелеком-ЦОД» (19%), SberCloud (14,7%), МТС (9,9%), Selectel (9,2%) и КРОК (7,3%).

По словам собеседника “Ъ” в IT-интеграторе, традиционно данные в облаках Amazon размещали, например, X5 Retail Group, Альфа-банк, «Открытие». В X5 заявили, что сейчас используют отечественные площадки, а также развивают собственное частное облако X5 Cloud. В «Открытии» сообщили, что используют преимущественно внутрикорпоративные облачные сервисы. В Альфа-банке “Ъ” не ответили.

«Сейчас использование иностранных решений крайне рискованно, так как высока вероятность отказа провайдеров в обслуживании»,— говорит технический директор «Контура» Артем Прескарьян.

Пока непонятно, насколько резким будет такой сценарий, добавляет он: «Речь может идти об отказе предоставить дополнительные мощности или даже о единовременной блокировке доступа к ресурсам».

Объем данных, который бизнесу необходимо перенести при реализации инициативы Минцифры, измеряется десятками петабайт, считает руководитель облачного бизнеса Softline Дмитрий Исаев. Опрошенные “Ъ” эксперты затруднились оценить стоимость создания единого облака для бизнеса.

По словам собеседника “Ъ” на IT-рынке, российский бизнес уже сам начал массовую миграцию на отечественные облачные сервисы: «Скорее проект призван решить проблему самого государства с нехваткой вычислительных мощностей, потому что кроме облачного бизнеса сейчас никто их предоставить не может». По его мнению, компании, несмотря на предложенные субсидии для перехода в облако «Ростелекома», будут выбирать те сервисы, которые им больше подходят.

Татьяна Исаков, Никита Королев