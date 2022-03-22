Санкции идут на Urals

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Евросоюз активизировал обсуждение запрета на покупку российской нефти, который грозит шоком для российской экономики. Европа наряду с Китаем является крупнейшим потребителем российской нефти, и на поставки в ЕС приходится около половины российского нефтяного экспорта и порядка 20% добычи. Российские власти скептически отнеслись к возможности полного эмбарго, считая, что оно взвинтит цены до невиданных значений. Крупнейшие европейские потребители нефти такую радикальную меру тоже пока не поддержали. Участники рынка считают, что в случае полного эмбарго РФ не сможет перенаправить значительную часть поставок в Азию и столкнется с падением добычи на 18%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Страны ЕС активно обсуждают эмбарго на российскую нефть в качестве новых санкций за боевые действия на Украине. Это наиболее болезненная мера для России, которая получает основные валютные поступления от экспорта нефти, при этом Европа является ключевым рынком для российских нефти и нефтепродуктов. По данным ФТС, в 2021 году Россия поставила на экспорт 230 млн тонн нефти и 144 млн тонн нефтепродуктов, суммарные доходы составили $180 млрд.

Поставки нефти и конденсата в Европу составили в 2021 году, по данным “Ъ”, 105 млн тонн, что примерно сопоставимо с 20% российской добычи. Кроме того, РФ является основным поставщиком дизтоплива в Европу, ее доля около 70% от импорта, или порядка 40 млн тонн.

По данным Platts, на конец прошлого года Европа импортировала около 3 млн баррелей в сутки российской нефти и 1,5 млн баррелей в сутки нефтепродуктов.

Проблемы с реализацией российской нефти и нефтепродуктов на спотовом рынке уже возникали на фоне финансовых санкций в отношении российских банков, что привело к затруднению в расчетах. Постепенно все больше зарубежных покупателей российской нефти, в числе которых и европейские мейджоры, стали бойкотировать российские поставки в ответ на продолжение действий России на Украине. В результате снижения спроса российский сорт Urals все больше падал в цене относительно бенчмарка Brent: на споте скидка достигает $30 за баррель. В последнюю неделю из-за огромных скидок интерес к российской нефти проявили индийские компании, однако объем закупок пока не столь велик, и, вероятно, сокращение экспорта будет заметно уже по итогам апреля и ясно проявится в мае. По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), даже неформальный бойкот со стороны западных потребителей может привести к падению российской нефтедобычи на 3 млн баррелей в сутки, или на 25%.

По мнению участников рынка, РФ в случае европейского эмбарго будет не в состоянии быстро перенаправить поставки по другим направлениям.

В случае полного эмбарго Россия сможет быстро перенаправить на восток не более 5–10% от текущего экспорта в Европу, считает собеседник “Ъ” в нефтяной отрасли. По его мнению, для компенсации европейского рынка нужно перенаправлять потоки, в том числе строить новые трубопроводы. Сокращение добычи в РФ может составить в краткосрочной перспективе (три-пять лет) около 18%, полагает он.

В начале марта эмбарго на продажу российской нефти объявили США и Великобритания, на которые приходится около 13% от экспорта российских нефти и нефтепродуктов. В ЕС наиболее радикальную позицию в вопросе эмбарго занимают прибалтийские страны и Польша. Последняя постепенно снижает зависимость от российской нефти за счет закупок в первую очередь на Ближнем Востоке (см. “Ъ” от 13 января).

Однако крупнейшие европейские потребители нефти из РФ — Германия и Нидерланды — не готовы резко отказаться от российского сырья.

«Правительство, как и прежде, убеждено в том, что не может отказаться от экспорта и импорта нефти»,— заявил представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт. «Такова позиция федерального правительства, и в ней, насколько мне известно, ничего не поменялось»,— цитирует его ТАСС. В предыдущем пакете санкций ЕС против российских госкомпаний, опубликованном на прошлой неделе, подчеркивалось, что ограничения не касаются сделок по продаже нефти.

Тему возможного введения эмбарго комментировали 21 марта и российские власти. Вице-премьер РФ Александр Новак пессимистично оценивает шансы полного отказа ЕС от российской нефти, а в случае такого сценария рассчитывает на перенаправление поставок на азиатский рынок. «Если бы отказ и был, то цена на нефть будет $300 за баррель, это я говорю. А некоторые говорят о $500 за баррель»,— цитирует ТАСС господина Новака. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что в случае отказа от российской нефти «европейцам придется тяжело», а «американцы при этом останутся при своих и будут себя чувствовать гораздо лучше, чем европейцы».

На фоне обсуждений эмбарго на российскую нефть стоимость майских фьючерсов на Brent достигала около $115 за баррель. По последнему прогнозу Fitch, средняя стоимость нефти в 2022 году составит $100 за баррель.

Дмитрий Козлов