Нефть считает баррели

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Обвал на нефтяном рынке, происшедший в начале недели, оказался непродолжительным. В ходе пятничных торгов стоимость нефти Brent приближалась к отметке $110 за баррель, а цена российской нефти Urals превышала $90 за баррель. На фоне неразрешенного кризиса на Украине инвесторы реагируют на любые новости относительно дальнейшего развития ситуации, которое, по оценкам МЭА, может привести к потере рынком 3 млн баррелей в сутки уже в апреле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Провал на европейском рынке энергоносителей оказался непродолжительным. В конце уходящей недели стоимость нефти на европейском рынке резко пошла вверх. По итогам 18 марта, по данным агентства Bloomberg, стоимость ближайшего контракта нефти Brent достигала отметки $109,6 за баррель. Даже с учетом коррекции в конце торгов цена нефти составила $107,6 за баррель, что на 11% выше локального минимума, установленного в среду, и почти на 20% выше среднего уровня цен в январе-феврале этого года.

Развернулись цены и на российскую нефть. В ходе торгов пятницы стоимость Urals на спот-рынке превышала уровень $90 за баррель. По итогам торгов, согласно данным Profinance.ru, котировки остановились на отметке $88,18 за баррель, что на 13,6% выше значения среды. По словам начальника управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василия Карпунина, расширенные спреды между Urals и Brent сохраняются, так как что ряд международных компаний воздерживается от покупки и продажи российской нефти из-за сложности соблюдения санкций. «Из-за санкционного давления европейские переработчики предпочитают приобретать альтернативное сырье, прежде всего сорта Fortis и Johan Sverdrup, которые по качеству наиболее схожи с Urals»,— отмечает агентство Argus.

Резкие колебания цен на нефть отражают высокую неопределенность на рынке.

По словам Василия Карпунина, нефть характеризуется неэластичным спросом по цене, поэтому опасения даже за незначительные перебои в поставках сырья из России способны вызывать такие резкие движения. Волатильность на рынке усиливают новости о распространении коронавируса в Китае, ограничивающие спрос, и договоренности по ядерной программе Ирана, расширяющие предложение. «В последнее время выходят противоречивые комментарии то о близости ядерной сделки с Ираном, то о затягивании переговоров»,— отмечает Василий Карпунин.

Уверенный рост цен на нефть произошел в отсутствие прогресса в переговорах России и Украины, а значит, угроза перебоев в поставках нефти из России сохраняется. В среду международное энергетическое агентство (МЭА) допустило, что добыча нефти в России может упасть в апреле на 3 млн баррелей в сутки. «Это внушительная цифра, хотя и выглядит значительно преувеличенной, поскольку такой резкий и быстрый отказ от российской нефти вряд ли возможен. Кроме того, он не учитывает возможность смены рынков сбыта отечественной нефти за рубежом»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Однако участники рынка не ждут дальнейшего сильного роста цен на нефть.

По словам руководителя отдела по управлению акциями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александра Дорожкина, мировая экономика не выдержит высоких цен на нефть, что может привести к удорожанию логистики, дальнейшему срыву цепочек поставок, удорожанию продовольствия и, как следствие, мировой рецессии. Это неизбежно приведет к падению спроса на нефть и снижению ее стоимости. «Но пока имеется значительный фактор геополитической напряженности, в котором участвует один из основных поставщиков нефти на мировой рынок, повышенной волатильности не избежать»,— отмечает Владимир Евстифеев. По его мнению, равновесной для мировой экономики является цена не выше $100–110 за баррель.

Вместе с тем колебания цен на нефть почти не оказывают влияние на курс рубля. В ходе торгов пятницы курс доллара на Московской бирже опускался до 101,7 руб./$, минимума с начала марта, но по итогам дня остановился на отметке 104,8 руб./$, на 9,43 руб. ниже уровней закрытия предыдущей недели. «Для рубля, который находится в условиях ограничительных мер со стороны ЦБ, динамика цен на нефть остается вторичной, в приоритете по-прежнему новостной поток по геополитической повестке»,— отмечает Владимир Евстифеев.

Виталий Гайдаев