Небеса арестованные

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В авиаотрасли опасаются, что вслед за Минторгом США, запретившим любое обслуживание самолетов Boeing российских авиакомпаний, ЕС наложит аналогичные ограничения на Airbus. Летать в другие страны продолжат «Суперджеты», но их могут изъять у тех авиакомпаний, которые решат не возвращать самолеты иностранным собственникам после 28 марта. По данным “Ъ”, Red Wings планирует вернуть все восемь Airbus, чтобы, как полагают источники “Ъ”, защитить от рисков ареста свои SSJ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Собеседники “Ъ” в российских авиакомпаниях опасаются, что ЕС последует примеру США и запретит любые формы обслуживания самолетов Airbus, в том числе предполетный осмотр. Минторг США 18 марта опубликовал список из 99 самолетов Boeing, эксплуатируемых в РФ, запретив их заправку, предоставление запчастей и услуг (возможны только по спецразрешениям). В список попали 33 самолета «Аэрофлота», 23 — Azur Air, 14 — Nordwind, 12 — входящего в «Волгу-Днепр» AirBridgeCargo, 12 — Utair и 5 — «Авиастар-ТУ». Источники “Ъ” полагают, что запрет распространится в будущем на весь парк Boeing в РФ (около 300 штук, по данным Flightradar24). По данным Росавиации, на топ-5 российских авиакомпаний до 24 февраля приходилось более 490 самолетов Airbus, Boeing и Embraer, из них большая часть (около 320) приходилась на Airbus.

Тем не менее 20 марта попавший в список Минторга США Boeing 767-224 (ER) Utair (RA-73081) выполнил рейс в Душанбе и вернулся во Внуково 21 марта. В этот же день, судя по Flightradar24, в Ташкент и обратно слетал второй Boeing с номером RA-73082. Узнать, получил ли перевозчик разрешение на вылет у властей США, “Ъ” не удалось.

Но, как отмечают собеседники “Ъ” в отрасли, Росавиация выдает разрешения на вылет только в те страны, в которых достигнуты «хотя бы минимальные гарантии сохранности судна».

Решение Минторга США, судя по Flightradar24, полностью приостановило полеты чартерного перевозчика Azur Air, хотя четыре Boeing находятся в его собственности. Запрет властей США не повлияет на полетную программу Nord Wind и Pegas Fly внутри РФ, сообщила “Ъ” гендиректор Pegas Touristik и член совета директоров Pegas Fly Анна Подгорная. Она уточнила, что рейсы, на которых стояли Boeing, будут выполнены «в ближайшее возможное время возможными типами судов». «Тупиковых ситуаций не бывает, необходимо изучить все нормативно-правовые документы для решения сложившейся проблемы»,— сказала госпожа Подгорная.

Грузоперевозчик «Авиастар-ТУ», судя по Flightradar24, приостановил полеты в Китай и сосредоточился на рейсах внутри страны. Близкий к «Волге-Днепру» источник “Ъ” сообщил, что группа пытается «проработать вопросы по возобновлению полетов в рамках исключений для чартерных программ, в том числе по возобновлению гуманитарных рейсов по доставке в первую очередь медпрепаратов». Под арестом в аэропорту Канады остается Ан-124, доставивший в Канаду тесты на COVID-19. Пока неясно, сможет ли группа возобновить полеты (см. “Ъ” от 17 марта).

Собеседники в двух авиакомпаниях говорят, что столкнулись с отказами от заправки даже в российских аэропортах.

“Ъ” направил запрос в компанию, о которой, предположительно, идет речь. Ее решение перевозчики объясняют работой в других странах. Риски для российских юрлиц в этом контексте те же, что и для зарубежных,— крупные штрафы и «понуждение к их уплате», отмечает управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Он уточнил, что угроза для россиян меньше «в силу ограниченного доступа к информации для властей США».

Три юриста из авиаотрасли полагают, что среди иностранных заправщиков, хендлингов и аэропортовых служб вряд ли найдутся желающие нарушить запрет Минторга США. «Если перевозчики не добьются ускоренной выдачи особых разрешений, ни один контрагент в мире, ведущий расчеты в долларах, не пойдет на такие риски»,— подчеркивает один из них. Эксперты также разделяют опасения перевозчиков относительно перспектив Airbus: «На сегодня жесткость позиций обеих юрисдикций зеркальна и солидарна».

Единственный вариант продолжения полетов за рубеж без угрозы ареста судна — на SSJ 100.

По данным ОАК, в коммерческих авиакомпаниях находится более 160 самолетов, еще 11 — в бизнес- и ведомственной авиации. Но юристы допускают, что отечественные лайнеры также будут арестовывать, если их эксплуатанты не вернут свои Boeing и Airbus иностранным собственникам к 28 марта, когда те обязаны их забрать по условиям санкций.

Поэтому, сообщили “Ъ” источники в авиаотрасли и «Ростехе», входящий в госкорпорацию Red Wings собирается вернуть восемь остававшихся Airbus. «Совет директоров принял такое решение, осталось получить разрешение правкомиссии на вывоз»,— отметил один из собеседников, по мнению которого такой шаг позволит перевозчику «исключить риски» арестов SSJ 100. Представитель Red Wings от комментариев отказался.

По данным “Ъ”, «Россия», крупнейший эксплуатант SSJ (68 машин), не последует примеру Red Wings, поскольку тогда всей группе «Аэрофлот» пришлось бы вернуть иностранные самолеты. Компания со значимым монофлотом из SSJ — «Азимут» (15 штук).

Осторожным поводом для оптимизма пять источников “Ъ” в авиаотрасли называют «предварительные договоренности» об открытии рублевых спецсчетов для двух лизингодателей — DAE Capital (ОАЭ) и BOC Aviation (Сингапур).

Это означает, что как минимум некоторые суда этих компаний, вероятно, можно будет использовать на законных основаниях: DAE предоставлял в лизинг 22 самолета для «Аэрофлота», «Победы», Nordwind, Red Wings, S7, Smartavia и Utair, а BOC — 16 самолетов, в том числе для «Победы», S7 и «Уральских авиалиний». Но договоренность с лизингодателем не решает проблем с техобслуживанием и страхованием.

Айгуль Абдуллина