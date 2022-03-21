МЭА оценил способность развитых стран к сокращению нефтяного спроса

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Развитые экономики могут сократить спрос на нефть на 2,7 млн баррелей в сутки (б/с) через четыре месяца, отметили в Международном энергетическом агентстве (МЭА) в рамках десяти рекомендаций по сокращению использования нефтяных ресурсов. При комплексной реализации всех предложенных мер экономии спрос в развитых странах может сократится еще больше — на 3,04 млн б/с за тот же период. Рекомендации МЭА продолжают прогноз, в котором организация предупредила о возможном наступлении мирового шока предложения нефти из-за снижения экспорта из РФ на 2,5 млн б/с, до 5,5 млн б/с (см. “Ъ” от 16 марта).

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Введение удаленной работы там, где это возможно, является крупнейшей мерой по экономии нефти в развитых странах: один день работы из дома, по вычислениям МЭА, может сократить потребление на 170 тыс. б/с, три дня — на 500 тыс. б/с. Второй крупнейшей мерой по объемам экономии является расширение каршеринга: увеличение среднего числа пассажиров в легковых автомобилях на 50% в каждой десятой поездке и прочие методы экономии топлива (повышение температуры в кондиционере на 3°С, контроль давления в шинах) позволят сократить спрос на 470 тыс. б/с. Снижение скоростных ограничений на автомагистралях на 10 км/ч сократит потребление нефти легковыми автомобилями на 290 тыс. б/с и грузовиками — на 140 тыс. б/с. Запрет на автопередвижение по городам в воскресенье позволит сэкономить в целом до 380 тыс. б/с и до 95 тыс. б/с (если правило будет действовать только раз в месяц). Снижение стоимости общественного транспорта и организация дополнительных пешеходных и велодорожек — еще на 330 тыс. б/с. Сокращение применения дизтоплива, экосотрудничество между компаниями, комплексное улучшение логистики даст сокращение на 320 тыс. б/с. До 210 тыс. б/с позволит сэкономить введение поочередных ограничений в крупных городах: два дня в неделю будет действовать запрет для машин с четными номерами, в два другие дня — с нечетными.

Отказ от деловых авиаперелетов в пользу онлайн-коммуникаций сэкономит до 260 тыс. б/с, от 2% обычных авиаперелетов в пользу экспрессов и ночных поездов — до 40 тыс. б/с. Наконец, помощь в восстановлении и развитии рынка электромобилей (проблемы в цепочках поставок полупроводников и других материалов) снизит потребление лишь на 100 тыс. б/с.

Георгий Смирнов