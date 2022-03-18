Битвы закончатся, инфляция останется

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Вслед за первыми российскими прогнозами макродинамики в экономике РФ появляются первые иностранные. Focus Economics в консенсус-прогнозе на базе аналитики в основном европейских инвестструктур, от Allianz до Standard Chartered, предполагает падение ВВП РФ в 2022 году на 5,7% и на 1% в 2023 году при средней оценке инфляции 2022 года в 18,2%. Прогнозы сделаны позднее экспертной панели ЦБ и в целом оптимистичнее российских на 2022 год — при меньшей вере в способность Банка России справиться с инфляцией в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В консенсус-прогнозе Focus Economics разброс оценок 15 отдельных экспертных групп, очевидно, сильнее, чем в российской панели, данные которой на прошлой неделе публиковал Банк России. Предпосылки отдельных прогнозов, очевидно, различаются — из оценок вполне восстанавливаемы несколько вариантов-сценариев, которыми руководствуются аналитики.

Первая, крупнейшая группа — она включает в себя JP Morgan, Julius Baer, Moody's, Oxford Economics и Standard Chartered — предполагает прекращение падения ВВП РФ в 2023 году после обвала — или, как предполагают в Goldman Sachs, EIU и Scope Ratings, восстановительный рост.

Эта логика прослеживается и в большинстве российских прогнозов. Меньшинство предполагает как минимум двухлетнее падение ВВП (прогнозы Berenger, Fitch, DekaBank, Credit Suisse). Отдельно стоят конструкции прогноза Allianz, который ожидает усугубляющегося (минус 2% ВВП в 2022 году и минус 2,5% в 2023-м) кризиса, и прогноз Польской торговой палаты, считающей возможным падение ВВП РФ в 10,4% в 2022 году и в 9,2% в 2023-м. Отметим, что большинство моделей ставит на очень умеренный спад ВВП в 2022 году — от 2% до 7%, минимум (0,7% ВВП) для РФ прогнозирует Oxford Economics, Standard Chartered в целом считает весь кризисный сценарий для РФ почти незначительным — 2,2% спада ВВП в 2022 году, 0% в 2023-м.

При этом западные эксперты почти единодушны в оценках инфляционных рисков для РФ и динамики ставки ЦБ — и их оценки, как и в случае ВВП, лучше, чем у российских игроков, но только на 2022 год.

Большинство ожидает рост индекса потребцен в 2022 году ниже 20% (нижняя оценка — 13,2), меньшинство — 22–28%. Оценки инфляции 2023 года сильно хуже российских: от 10% до 30%, по существу, лишь две группы считают, что ЦБ может быстро справиться с инфляцией — Oxford Economics (4,4% в 2023 году) и JP Morgan. Остальные полагают в основном, что ЦБ будет держать высокой ключевую ставку и в 2023 году (ряд оценок не содержит прогнозов по ставке). Наконец, большинство аналитиков полагает, что рубль в состоянии удерживаться немногим ниже нынешних показателей — консенсус-прогноз курса рубля к доллару составляет 122,4 руб./$ в 2022 году и 124,8 руб./$ в 2023-м. Сценарий сильной девальвации российской валюты (195 руб./$) один — он полагает неизбежной смену модели денежно-кредитной политики; сильное (до 85 руб./$) укрепление рубля также предполагает лишь одна группа аналитиков — аргумент о сильном укреплении торгового баланса РФ и эффекте на курс при объявленной ограниченной конвертируемости рубля, как ни странно, мало кого убеждает при его очевидности и простоте.

Вероятно, основная причина мягкости прогнозов экономической динамики в РФ на 2022–2023 годы — учет существенных ошибок в прогнозах «ковидного» ВВП РФ 2020–2021 годов, когда экономика показала и меньший спад, и более быстрое восстановление в сравнении с Восточной Европой. Отметим, что в прогнозе для Украины большинство аналитиков также оценивают спад от военных действий РФ на ее территории чуть ниже, чем российский — от последствий этого решения (10–12% спада ВВП в 2022 году), часть (EIU, Goldman Sachs, Moody's) ждут сильного (30–46,5%) обвала ВВП в 2022 году с быстрым (24,3–40,3%) или небыстрым (3%) восстановлением в 2023-м.

Дмитрий Бутрин