Следователи зашли в чат

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Казанские следователи возбудили уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам из-за поста в протестном Telegram-чате. По версии следствия, один из пользователей якобы призвал «к оказанию вооруженного сопротивления представителям власти» накануне несогласованной акции против спецоперации на Украине. В четверг по этому делу прошли обыски у нескольких студентов и преподавателя, а также у ряда членов «Яблока» и Либертарианской партии. Как минимум двух человек поместили в изолятор. Один из активистов назвал уголовное преследование попыткой «зачистки политического поля».

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17 марта в Казани прошли обыски у местных активистов, которые выступали против проведения спецоперации РФ на территории Украины. Они стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по ч. 1.1 ст. 212 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в массовые беспорядки). Согласно одному из постановлений о проведении обыска (копии есть у “Ъ”), дело возбудили 14 марта из-за поста в Telegram-чате «Протестный чат. Казань». Неустановленное лицо 3 марта «опубликовало сообщение, содержащее призывы к оказанию вооруженного сопротивления представителям власти», говорится в документе. В другом постановлении уточняется, что этот пользователь предлагал «купить мегафоны», а также «зажигательные смеси и дубинки». Обсуждение велось накануне одной из несогласованных акций против спецоперации на Украине. Всего в чате состояло около 300 человек.

Обыски прошли как минимум у девяти человек. Среди них студент Казанского федерального университета (КФУ) Вадим Хрущев — автор открытого письма против спецоперации; преподаватель философии Самсон Либерман; дизайнер студенческого интернет-журнала Анна Канцер; участник акций против спецоперации Кирилл Алехин (ранее получил десять суток за нарушения законодательства о митингах). Также обыски прошли у трех представителей «Яблока» — председателя татарстанского отделения партии Руслана Зинатуллина, а также у Гульназ Равиловой и Елены Изотовой, которая возглавляет фракцию «Зеленая Россия». Следователи также пришли домой к членам незарегистрированной Либертарианской партии России Тимуру Тухватуллину и казанскому активисту Андрею Бояршинову (ранее по итогам антивоенной акции был оштрафован на 15 тыс. руб.)

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков уточнил, что «некоторые обыски санкционировали суды, другие — неотложные — проводились по постановлению следователя».

«Дело расследует отдел по особо важным делам управления СКР по республике»,— сообщил господин Чиков. По словам знакомых активистов, у всех фигурантов дела изъяли технику, а некоторых допросили в следственном отделе. Тимур Тухватуллин задержан на 48 часов в качестве подозреваемого по уголовному делу, сообщил его адвокат. Также, по информации “Ъ”, в изолятор временного содержания был доставлен Андрей Бояршинов, который также может быть подозреваемым по делу.

Руслан Зинатуллин сообщил “Ъ”, что к нему в квартиру начали стучать и звонить в 6:20, однако дверь он не открыл. «Где-то около 10:00 пришли выпиливать дверь, из-за чего вторая дверь загорелась. Я открыл, меня положили на пол, надели наручники, встали на меня ногами, стали кричать. Потом привели в комнату и сняли наручники. Начали проводить обыск»,— рассказал “Ъ” политик. Он уточнил, что у него были изъяты телефоны, банковские карты, в том числе принадлежавшая матери, флеш-карты, а также браслет с символикой украинской партии «Батькивщина». Господина Зинатуллина допросили в качестве свидетеля, после 13:00 следственные мероприятия были завершены. Лидер татарстанского «Яблока» считает, что возбуждение уголовного дела и обыски связаны с протестами против спецоперации на Украине, хотя сам он из-за болезни на эти несогласованные акции не выходил: «Партия один из лидеров протестного движения, власти это понимают и поэтому зачищается политическое поле. Я думаю, что они также мониторят соцсети и ищут тех, кто не боится давать оценки им и их действиям». По мнению господина Зинатуллина, исходное сообщение в протестном чате мог оставить провокатор.

Возбуждение уголовного дела подтвердили вчера в следственном управлении СКР по Татарстану.

«3 марта 2022 года в одном из мессенджеров при обсуждении подготовки к предстоящей несогласованной акции в городе Казани неустановленное лицо разместило призывы к оказанию вооруженного сопротивления представителям власти»,— говорится в пресс-релизе следователей.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, причастного к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается»,— отметили в управлении.

Отметим, что 6 марта в Казани уже проходили обыски у участников несанкционированных акций против спецоперации на Украине. Тогда силовики приходили домой к Андрею Бояршинову, Кириллу Алехину, а также к дизайнеру «Ветра» Антону Калистратову, журналистке издания SOTA (признано иноагентом) Наиле Муллаевой, активистам Марку Серову и Амирхану Софронову. Обыски проводились по уголовному делу о ложных сообщениях о минировании зданий (ст. 207 УК РФ).

Кирилл Антонов, Казань