Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Следователи зашли в чат

В Татарстане прошли обыски у фигурантов уголовного дела о вовлечении в протесты

Казанские следователи возбудили уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам из-за поста в протестном Telegram-чате. По версии следствия, один из пользователей якобы призвал «к оказанию вооруженного сопротивления представителям власти» накануне несогласованной акции против спецоперации на Украине. В четверг по этому делу прошли обыски у нескольких студентов и преподавателя, а также у ряда членов «Яблока» и Либертарианской партии. Как минимум двух человек поместили в изолятор. Один из активистов назвал уголовное преследование попыткой «зачистки политического поля».

Предыдущая фотография
Елена Изотова и Гульназ Равилова

Елена Изотова и Гульназ Равилова

Фото: Партия «Яблоко»

Вадим Хрущев

Вадим Хрущев

Фото: colorit / facebook.com / khrushchevvad / facebook.com / khrushchevvad

Самсон Либерман

Самсон Либерман

Фото: vk.com / ssamss

Руслан Зинатуллин

Руслан Зинатуллин

Фото: Партия «Яблоко»

Тимур Тухватуллин

Тимур Тухватуллин

Фото: facebook.com / timur.tukhvatullin.12

Андрей Бояршинов

Андрей Бояршинов

Фото: страница Андрея Бояршинова в Facebook

Следующая фотография
1 / 6

Елена Изотова и Гульназ Равилова

Фото: Партия «Яблоко»

Вадим Хрущев

Фото: colorit / facebook.com / khrushchevvad / facebook.com / khrushchevvad

Самсон Либерман

Фото: vk.com / ssamss

Руслан Зинатуллин

Фото: Партия «Яблоко»

Тимур Тухватуллин

Фото: facebook.com / timur.tukhvatullin.12

Андрей Бояршинов

Фото: страница Андрея Бояршинова в Facebook

17 марта в Казани прошли обыски у местных активистов, которые выступали против проведения спецоперации РФ на территории Украины. Они стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по ч. 1.1 ст. 212 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в массовые беспорядки). Согласно одному из постановлений о проведении обыска (копии есть у “Ъ”), дело возбудили 14 марта из-за поста в Telegram-чате «Протестный чат. Казань». Неустановленное лицо 3 марта «опубликовало сообщение, содержащее призывы к оказанию вооруженного сопротивления представителям власти», говорится в документе. В другом постановлении уточняется, что этот пользователь предлагал «купить мегафоны», а также «зажигательные смеси и дубинки». Обсуждение велось накануне одной из несогласованных акций против спецоперации на Украине. Всего в чате состояло около 300 человек.

Обыски прошли как минимум у девяти человек. Среди них студент Казанского федерального университета (КФУ) Вадим Хрущев — автор открытого письма против спецоперации; преподаватель философии Самсон Либерман; дизайнер студенческого интернет-журнала Анна Канцер; участник акций против спецоперации Кирилл Алехин (ранее получил десять суток за нарушения законодательства о митингах). Также обыски прошли у трех представителей «Яблока» — председателя татарстанского отделения партии Руслана Зинатуллина, а также у Гульназ Равиловой и Елены Изотовой, которая возглавляет фракцию «Зеленая Россия». Следователи также пришли домой к членам незарегистрированной Либертарианской партии России Тимуру Тухватуллину и казанскому активисту Андрею Бояршинову (ранее по итогам антивоенной акции был оштрафован на 15 тыс. руб.)

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков уточнил, что «некоторые обыски санкционировали суды, другие — неотложные — проводились по постановлению следователя».

«Дело расследует отдел по особо важным делам управления СКР по республике»,— сообщил господин Чиков. По словам знакомых активистов, у всех фигурантов дела изъяли технику, а некоторых допросили в следственном отделе. Тимур Тухватуллин задержан на 48 часов в качестве подозреваемого по уголовному делу, сообщил его адвокат. Также, по информации “Ъ”, в изолятор временного содержания был доставлен Андрей Бояршинов, который также может быть подозреваемым по делу.

Руслан Зинатуллин сообщил “Ъ”, что к нему в квартиру начали стучать и звонить в 6:20, однако дверь он не открыл. «Где-то около 10:00 пришли выпиливать дверь, из-за чего вторая дверь загорелась. Я открыл, меня положили на пол, надели наручники, встали на меня ногами, стали кричать. Потом привели в комнату и сняли наручники. Начали проводить обыск»,— рассказал “Ъ” политик. Он уточнил, что у него были изъяты телефоны, банковские карты, в том числе принадлежавшая матери, флеш-карты, а также браслет с символикой украинской партии «Батькивщина». Господина Зинатуллина допросили в качестве свидетеля, после 13:00 следственные мероприятия были завершены. Лидер татарстанского «Яблока» считает, что возбуждение уголовного дела и обыски связаны с протестами против спецоперации на Украине, хотя сам он из-за болезни на эти несогласованные акции не выходил: «Партия один из лидеров протестного движения, власти это понимают и поэтому зачищается политическое поле. Я думаю, что они также мониторят соцсети и ищут тех, кто не боится давать оценки им и их действиям». По мнению господина Зинатуллина, исходное сообщение в протестном чате мог оставить провокатор.

Возбуждение уголовного дела подтвердили вчера в следственном управлении СКР по Татарстану.

«3 марта 2022 года в одном из мессенджеров при обсуждении подготовки к предстоящей несогласованной акции в городе Казани неустановленное лицо разместило призывы к оказанию вооруженного сопротивления представителям власти»,— говорится в пресс-релизе следователей.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, причастного к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается»,— отметили в управлении.

Как суды начали применять административную статью о дискредитации армии

Отметим, что 6 марта в Казани уже проходили обыски у участников несанкционированных акций против спецоперации на Украине. Тогда силовики приходили домой к Андрею Бояршинову, Кириллу Алехину, а также к дизайнеру «Ветра» Антону Калистратову, журналистке издания SOTA (признано иноагентом) Наиле Муллаевой, активистам Марку Серову и Амирхану Софронову. Обыски проводились по уголовному делу о ложных сообщениях о минировании зданий (ст. 207 УК РФ).

Кирилл Антонов, Казань

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...