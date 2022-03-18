Неблагоприятная торговля

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Отказ стран «семерки» от режима наибольшего благоприятствования в торговле с РФ может привести к ощутимому росту тарифов для российских экспортеров. Об их корректировке уже заявили Канада, Великобритания и Япония. В случае с США и ЕС эти заявления пока свидетельствуют лишь о нежелании применять недискриминационный режим в отношении поставок из РФ, заявили “Ъ” в Минэкономики. Впрочем, российские поставщики уже столкнулись со значительными барьерами в торговле — прежде всего, по части финансовых расчетов и логистики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Seth Wenig / AP Фото: Seth Wenig / AP

Страны «семерки» — Канада, США, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония на прошлой неделе объявили о намерении лишить Россию режима наибольшего благоприятствования в торговле. Это может означать повышение пошлин по широкому спектру товаров, в частности — за счет их возвращения к уровню, который применялся до вступления РФ в ВТО (в отношении стран, не являющихся членами организации, могут применяться любые пошлины).

Первой об отказе от такого режима сообщила Канада, почти все поставки ей из РФ теперь будут облагаться пошлинами в размере 35%. США запретили ввоз энергоресурсов, алкоголя, морепродуктов, алмазов из России, Евросоюз — поставки сталелитейной продукции (кроме полуфабрикатов). Великобритания объявила, что планирует отказаться от импорта нефти и нефтепродуктов из России к концу 2022 года и выборочно ввести импортные тарифы в 35% на ряд товаров. В Японии объявили о повышении тарифов на импорт крабов с 4% до 6%, лосося — 3,5% до 5% и морского ежа — с 7% до 10%. Поскольку на энергоресурсы пошлины до вступления России в ВТО были нулевыми, их поднимать Япония не планирует.

«На текущий момент заявления на эту тему США и ЕС являются в большей степени политической декларацией — эти страны заявляют, что "не чувствуют себя обязанными" применять к нам недискриминационный режим»,— пояснили “Ъ” в Минэкономики.

Оценить последствия ограничений в ведомстве затрудняются, так как «пока неизвестно — будет ли это повышение импортных пошлин на все или отдельные товары, введение новых запретов на экспорт или импорт». Заметим, Еврокомиссия в пояснении к четвертому пакету санкций указала на то, что страны ЕС решили не повышать пошлины по широкому спектру товаров, но ввести точечные запреты, так как это быстрее.

«Семерка» призвала лишить Россию подобного статуса и в рамках ВТО, но с юридической точки зрения правила организации не содержат подобных механизмов, отмечают в Минэкономики. В ведомстве уже написали обращение к членам ВТО, в котором говорится о рисках учета вопросов территориальной принадлежности. «На начало года среди членов ВТО зарегистрировано под сотню территориальных конфликтов и даже с десяток военных. Однако система была настроена так, чтобы максимально отделять политику от торговли. Сейчас же ситуация в корне изменилась: политики санкционеров требуют от своих торговых ведомств действий, грубо нарушающих базовые принципы международной торговли»,— отмечает заведующий кафедрой торговой политики ВШЭ Максим Медведков.

Пока сильнее всего на внешнюю торговлю РФ влияют финансовые ограничения — волатильность курса, сложности с оплатой, дефицит валюты, указывают в ЦМАКП.

Далее следуют риски возможного закрытия портов стран ЕС для российских судов и отмены режима наибольшего благоприятствования, запрет на поставки высокотехнологической продукции в РФ и оборудования для нефтепереработки и нефтехимии со стороны США, ЕС и Японии. Аналитики центра отмечают, что наибольший эффект эти ограничения оказали на доступ к импортному сырью, материалам и комплектующим в фармацевтике (субстанции), а также в авиастроении (двигатели для магистральных лайнеров, авиакомпоненты). При этом запрет ЕС на импорт сталелитейной продукции из России оценивается как умеренная мера, поскольку черная металлургия традиционно в большей степени ориентируется на внутренний рынок в отличие от поставок цветных металлов. Страны ЕС, по расчетам ING Bank, импортируют из России 81% никелевой руды и концентрата, 30,1% никеля, 48,5% полуфабрикатов из железа и стали, 30% удобрений и более 20% меди и платины.

Татьяна Едовина