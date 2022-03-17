Нас к торжеству оптимизма ведет

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Переговоры делегаций России и Украины становятся рутинными и далеки от завершения. Такой вывод можно сделать из заявлений российских официальных лиц, которые, по сути, дезавуировали звучавшие накануне оптимистичные оценки. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, сам факт продолжения диалога следует считать показателем прогресса, а любое разглашение деталей сейчас нежелательно. Позитивной же новостью в четверг был рост числа гуманитарных коридоров из окруженных украинских городов. Чтобы курировать этот процесс, в Киев даже приехал президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alexander Ermochenko / Reuters Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Идут — и хорошо

В четверг российские официальные лица, по сути, дезавуировали оптимистичные заявления о ходе переговоров с Украиной, которые прозвучали накануне. Напомним, что в среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил об «определенных решениях» по прекращению огня, а газета Financial Times рассказала о существовании некого черновика российско-украинского соглашения из 15 пунктов (см. “Ъ” от 17 марта).

Правда, уже вечером советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что документ «демонстрирует запрос российской стороны, и не больше». А на следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поделился тем, как видится опубликованная информация из Москвы. «В этой публикации (Financial Times.— “Ъ”) много компиляции информации, которая озвучивалась, которая была в публичном поле, о тех темах, которые на повестке дня. Но собрано все неверно, и по сути она неверна. Элементы правильные есть, но в целом это не соответствует действительности»,— сказал он, добавив: переговоры, которые перешли в формат видеоконференции, продолжаются, и когда на них будет прогресс, Кремль об этом сообщит. При этом господин Песков посетовал на «неспешный» подход Киева: «Вы видите, что наша делегация прикладывает громадные усилия и демонстрирует гораздо большую готовность, чем наши украинские визави, к ведению переговоров в авральном режиме.

Наши условия предельно понятны, предельно сформулированы и полностью доведены до сведения украинских переговорщиков. Вместе с тем, мы знаем, что стиль ведения украинской стороны переговоров — он весьма и весьма неспешный».

С тем же посылом — что Киеву лучше поторопиться, выступил и союзник Москвы, президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Путин предлагает Зеленскому абсолютно приемлемый вариант договора,— заявил он в интервью японскому телеканалу TBS.— И сегодня еще возможно, чтобы Украина с Россией договорились. Если Зеленский на это не пойдет, то, поверьте, ему придется с течением небольшого времени подписать акт о капитуляции. Россия в этой войне не проиграет».

«Прогресс — это то, что переговоры идут. Что касается того существа, что обсуждается, говорить о том, в чем прогресс, а в чем не прогресс, невозможно без раскрытия сути переговоров, но они закрытые»,— добавила представитель МИД РФ Мария Захарова. «Поэтому мы исходим из того, что сами переговоры, их продвижение вперед и есть показатель того, что этот процесс идет, это и есть прогресс»,— сказала она. И стала комментировать речь президента Зеленского перед Конгрессом США, в которой он просил предоставить Киеву зенитно-ракетные системы С-300 или подобные им, а также «эффективные самолеты» в качестве альтернативы введения бесполетной зоны. «Подобные заявления уже являются чрезвычайно опасными, а подобные поставки, как уже было сказано представителями администрации президента (России.— “Ъ”), станут дестабилизирующим фактором, который не принесет мира на Украину. А с точки зрения долгосрочных перспектив, это может иметь более опасные последствия»,— сказала госпожа Захарова.

Однако определенных успехов в этом направлении Владимир Зеленский уже добился — свою помощь, пусть и не без условий, предложил министр обороны Словакии Ярослав Надь. «Мы помогаем Украине всем чем можем, но о передаче ей С-300 речь не шла. Тем не менее мы готовы избавиться от этого комплекса, если получим ему замену»,— заявил он.

Театр военных и информационных действий

Что касается боевой обстановки, то в ней, судя по сообщениям обеих сторон, установилось некоторое затишье. Российские войска и подразделения ДНР и ЛНР медленно продвигаются вперед и попутно укрепляют свои позиции на подконтрольных территориях. «Подразделения воздушно-десантных войск, выполняющие задачи в рамках специальной военной операции, приступили к несению службы на блокпостах в Киевской области»,— сообщили в четверг в Минобороны РФ. Кроме того, как рассказал представитель ведомства Игорь Конашенков, российские военные уничтожили «хранилища с ракетами и боеприпасами, в том числе ракеты для тактического комплекса "Точка-У"»,— именно одна из таких ракет ударила по центру Донецка 14 марта.

По сути, в том же духе боевые действия описывают и в украинском Генштабе.

«На Полесском направлении (северная часть Украины, вдоль белорусской границы.— “Ъ”) враг осуществил попытки овладеть ранее занятыми рубежами, которые были утрачены из-за успешных действий подразделений Вооруженных сил Украины,— утверждают в Киеве.— Успеха на указанном направлении не имеет, несет потери. На Мариупольском направлении продолжает штурм города. Пытался проводить наступательные действия на Криворожском направлении, взял под контроль населенный пункт Малая Шестерня, но общего успеха не имел, закрепляется на занятых позициях».

Куда более активно стороны атаковали друг друга в четверг на информационном фронте. Например, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что Украина еще с 2009 года занималась разработкой компонентов биологического оружия при поддержке США. «Изучение документов в части проекта П-781 по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей показало, что работы проводились на базе лаборатории в Харькове совместно со скандально известным центром Лугара в Тбилиси. Общие затраты Пентагона на его (проекта.— “Ъ”) реализацию на Украине и в Грузии составили $1,6 млн, большую часть из которых получила Украина как основной исполнитель»,— сказал он. По словам Игоря Кириллова, общий объем финансирования военно-биологических работ со стороны США составил $32 млн. Впрочем в Киеве и Вашингтоне, напомним, не раз указывали на то, что о разработке биологического оружия в этих лабораториях речи не шло.

Кроме того, Москва и Киев в течение всего дня отстаивали противоположные версии событий в Мариуполе, где было разрушено здание драматического театра. Как утверждают украинские военные, по нему ударила российская авиация, но в МИД и Минобороны РФ настаивают — на самом деле бойцы националистического батальона «Азов» «совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра», в подвале которого находились мирные жители. При этом замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин привел еще одну версию: здание расстреляли из танков, чтобы «сделать картинку» и «заявлять о том, что Россия разбомбила культурный центр и есть погибшие». Он сказал, что об этом ему рассказали жители Мариуполя, которые сумели покинуть город по гуманитарному коридору.

Так или иначе, сам факт, что из Мариуполя теперь могут выезжать мирные жители, можно назвать огромным достижением — предыдущие две недели гуманитарный коридор не работал.

Со среды же он открыт в обе стороны — и в Запорожье, которое контролируется Киевом, и в сторону российской границы. Аналогичный коридор работает в Сумах, которые тоже окружены российской армией. В Telegram-канале Международного комитета Красного Креста (МККК) опубликовали фото автомобиля организации, который сопровождает колонну автобусов, выезжающих из города. При этом в Киев в четверг приехал глава МККК Петер Маурер, который пообещал «настоятельно призвать к расширению гуманитарного доступа и к большей защите гражданских лиц для облегчения растущих страданий».

Главу гуманитарной организации волнует судьба не только мирных жителей, но и военнопленных. По словам господина Маурера, стороны должны «достойно обращаться с военнопленными и задержанными гражданскими лицами». Глава МККК также отметил прогресс в вопросе обмена пленными. Отметим, что президент Зеленский опубликовал видео, на котором он разговаривает по телефону с мэром Мелитополя Иваном Федоровым. Тот ранее оказался в российском плену, но затем, как утверждают в офисе президента Украины, был освобожден в обмен на девять российских срочников. Эту информацию в Минобороны РФ не комментировали, но сам факт наличия солдат-срочников в зоне военной операции и попадание в плен некоторых из них Игорь Конашенков ранее подтверждал в ходе своего брифинга.

Кирилл Кривошеев