Путин наградил пожарных, тушивших «Невскую мануфактуру», орденами Мужества

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества сотрудников федеральной противопожарной службы, участвовавших в тушении пожара на территории «Невской мануфактуры» в Петербурге.

Как сообщается на сайте Кремля, за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга к награде представлены лейтенант Антон Соколов и прапорщик Борис Старковский, посмертно — прапорщик Илья Белецкий.

Ранее Минздрав сообщал о пяти пострадавших во время пожара и одном погибшем.

Пожар на территории «Невской мануфактуры» начался днем 12 апреля. По данным на утро 14 апреля на территории промзоны продолжается тление завалов. В качестве одной из версий произошедшего, как сообщают СМИ, рассматривается поджог.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пожар в "Невской мануфактуре" возложили на двоих».