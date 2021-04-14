Турция подогрела спрос на внутренний туризм

Туристам, чьи поездки в Турцию и Танзанию сорвались, предложили обменять их на путешествия по России. Но, как говорят игроки рынка, сделать это сложно. По данным Ассоциации туроператоров России, в подвешенном состоянии сейчас находится полмиллиона россиян из-за того, что российские власти на полтора месяца прекратили авиасообщение с двумя курортными странами. В Ростуризме заявили, что перенести поездку на российские курорты путешественники могут по согласованию с туркомпаниями. Однако, как выяснил “Ъ FM”, агентства и их клиенты сталкиваются с проблемами при поиске альтернативных путешествий внутри страны. Подробности — у Ивана Якунина.

Примерно 540 тыс. россиян остались без запланированного отдыха из-за пандемии в Турции и вспышки малярии в Танзании. Им всем предстоит решить — требовать у агентств свои деньги назад, переносить поездку на более поздние даты или менять направление на другое. На этом фоне в компании TUI рассказали журналистам, что интерес к российским турпродуктам на майские праздники вырос в семь раз.

В списке самых популярных отечественных курортов традиционно — Краснодарский край, где уже 1 мая начнется туристический сезон. При этом цены на отдых там выросли как минимум в полтора раза, а сервис по-прежнему недотягивает до мировых стандартов, рассуждает президент Ассоциации рестораторов и отельеров города Сочи Анна Нетягина: «В прошлом сезоне было очень много жалоб. И тогда, и сейчас нет персонала, несмотря на то, что был год, чтобы набрать сотрудников. Понятно, что сервис будет страдать. В Сочи сейчас все непросто: поток гостей большой, цены на продукты и услуги поднялись, увеличилась себестоимость и в отельном, и в ресторанном бизнесе. Кроме того, не стоит забывать про коронавирусные СанПиНы и так далее. В среднем цены поднялись процентов на 50».

Впрочем, судя по совместному исследованию «Тинькофф Путешествий» и Travelata, туры в Сочи подорожали даже сильнее — более чем в два раза. Да и в целом, по сравнению с 2019 годом, стоимость отдыха по всей России увеличилась на четверть. Возможно, тем путешественникам, кто захочет перенести майский отдых из Турции в Россию, даже придется доплачивать, отмечает сотрудник сервиса по поиску и бронированию туров Travelata Светлана Душинова:

«Если мы говорим про центральный район Сочи, то на майские праздники в 2019 году средний чек был 35 тыс. руб., в этом году — 74 тыс. руб.

Адлер стоил около 30 тыс. руб., а в этом году — 40 тыс. руб. Примерно такие же цифры по Санкт-Петербургу. Ялта также довольно сильно подросла, там появились отели высокой категории, и если средний чек на майские на двоих в 2019 был около 45 тыс. руб., то сейчас — уже 62 тыс. руб».

И это если предположить, что свободные места для отдыха вообще есть. Как подчеркивает менеджер «Центра гостиничных решений» Руслана Владимирова, найти хоть что-то на российских курортах в мае — уже чудо. Номера в отелях можно получить только в последний момент, если кто-то вдруг откажется от своей брони. «Выкуплены фактически все пятизвездочные отели, и нигде ничего нельзя забронировать. И в Pullman, и в Hyatt все вплоть до 9 мая идет очень плотно. Если у человека есть деньги, “пятерка” по системе all inclusive будет стоить минимум от 20 тыс. руб. за сутки. А если брать, например, пятизвездный Mriya Resort & SPA, то цена будет до 100 тыс. руб»,— отмечает Владимирова.

И даже в таких условиях, как признаются туроператоры, многие россияне с сорвавшимися поездками согласны не просто перенести туры в Россию, но и даже сдвинуть даты поездки с мая на июнь. Тут варианты действительно есть, но и они обойдутся дороже, чем раньше, рассуждает генеральный директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин. При этом, по его словам, в ближайшие дни цены продолжат расти: «90% бронирований идут уже на лето. Цена действительно росла. Наверное, где-то с середины февраля она увеличилась на 30–40% по сравнению с 2019 годом. Логично предположить, что стоимость через некоторое время продолжит увеличиваться. Пока что туристы, которые оказались с турецкими путевками, еще не выстроились в очередь, у них нет денег. Их средства застряли в авиакомпаниях, у туроператоров и так далее. Как только они решат свои проблемы, цены на отдых внутри страны возрастет».

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При этом сейчас на одном из самых популярных направлений России опять начался рост заболеваемости коронавирусом. В Крыму число ежедневно выявляемых случаев заражения с начала апреля выросло вдвое — примерно до 100 человек. В Краснодарском крае прирост заболеваемости держится пока на том же уровне, а потому, возможно, есть риск того, что туристический сезон и в России придется внезапно прерывать.

Ульяна Миненкова, Светлана Белова