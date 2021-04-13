Турам в Турцию и Танзанию подыскивают альтернативу

Россияне ищут замену Турции и Танзании. На фоне новостей о приостановке авиасообщения с этими странами резко вырос спрос на другие курортные направления. По данным Aviasales, пользователи стали в несколько раз чаще искать билеты в Египет, Тунис и Иорданию.



Впрочем, на некоторые из популярных направлений нет прямых рейсов, сообщил “Ъ FM” пиар-директор компании Янис Дзенис: «После новости о закрытии популярных курортов спрос по направлению Россия — Иордания вырос на 129%. Эта страна открыта для туристов. Прямых рейсов пока нет, но можно долететь с пересадкой в ближневосточных хабах, таких как Доха или Дубай. Стоят билеты на майские праздники от 26 тыс. руб. в одну сторону.

Еще на 100% подрос Тунис. Страна также открыта для туристов. Всех прилетающих ждет двухдневный карантин в отеле, что, в общем-то, можно выдержать. Прямых рейсов пока нет. Те, что с пересадкой, стоят от 40 тыс. руб. Еще одна страна, которая выиграла от закрытия Турции, — это, конечно же, Египет: самая простая альтернатива для российских туристов стала популярнее на 98% всего лишь за несколько часов. Эта страна открыта для туристов. Есть прямые рейсы из Москвы, и они стоят от 18 тыс. руб. Впрочем, кроме тройки фаворитов — Иордании, Туниса и Египта — кажется, в этом мае российские туристы поедут в Кипр, Арабские Эмираты, Грузию, Сербию и Хорватию».

О готовности принять туристов вместо Турции заявили власти Кубани. Руководство региона заявило, что опыт прошлого года научил местный персонал эффективно работать в условиях строгих санитарных требований. Готовность принять тех, кто планировал отдохнуть в Турции на майские праздники, также выразили в Крыму. Но там предупредили, что почти все отели на май уже забронированы. Предлагать путешественникам альтернативные направления вместо Турции операторам порекомендовали в Ростуризме. Полноценную замену найти будет сложно, однако варианты есть, отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин:

«Альтернативу Турции найти очень сложно, иначе 70% не устремлялись бы именно туда. По зарубежью как вариант расценивается Кипр, но нужно понимать, что там тоже есть свои ограничения, связанные и с выходом из гостиниц, и с авиасообщением. По Средиземноморью можно поехать в Черногорию, также свои визовые центры открыла Хорватия, но авиасообщения тоже нет. Греция с 15 мая говорила о том, что снимет лимит на число туристов. Можно упомянуть Арабские Эмираты — где-то даже есть адекватные цены, но все зависит от того уровня, который был в Турции.

Вторая альтернатива — это наши курорты, и вопреки распространенному мнению, что на 90% все продано, могу вас уверить, что места есть и в Крыму, и в Краснодарском крае».

Многие опрошенные “Ъ FM” компании до сих пор не решили, что делать в этой ситуации. Гендиректор Vand International Tour Татьяна Ванд рассказала, что своим клиентам они смогут предложить только перенос поездки в Турцию на лето или осень. По словам эксперта, ни зарубежные, ни российские направления не смогут заменить Анталью и другие турецкие курорты: «Изменение направления приводит к серьезным убыткам туроператоров, так как агентство оплатило отель в Турции, и теперь если клиент будет менять направление, например, на Мальдивы или Эмираты, то компании придется платить из своего кармана или же ставить вопрос о том, чтобы турецкие отели вернули деньги. Второй вариант спорный, судебный.

Лучше всего, если будет перенос, например, на август-сентябрь. Мы пользуемся регулярными рейсами — это “Аэрофлот” или Turkish Airlines, поэтому здесь мы завязаны на политику авиакомпаний — либо они будут возвращать деньги, либо предложат ваучер на перенос. Мы, конечно, однозначно будем предлагать второй вариант. Альтернативы

Турции на те же сроки, с тем же климатом и морем сейчас нет.

Эмираты и Мальдивы намного дороже, Куба тоже недешевая. Что касается Греции, неизвестно откроется она или нет. Кроме того, все ждут Египта, но все зависит от политической и эпидемиологической ситуации, хотя опять же пока ничего не понятно. Все, что туристы хотели от отдыха в Турции, в России не найдут, если только они согласятся на худшие условия и за большие деньги».

При желании аннулировать тур в Турцию, купленный с 15 апреля по 1 июня, путешественник не сможет вернуть его полную стоимость, заявили в Ассоциации туроператоров России и Ростуризме: клиент должен будет возместить оператору понесенные им расходы. Насколько это законно в сложившейся ситуации? Адвокат Клуба защиты прав туриста Маргарита Еремеева отмечает, что вернуть деньги, скорее всего, не получится: «Когда в стране предполагаемой поездки возникает угроза безопасности любого плана — военные действия, эпидемия — то у нас есть статья 14 Федерального закона “Об основах туристской деятельности”. Согласно ему, если угроза безопасности подтверждена органом государственной власти — в нашем случае Ростуризмом, то тогда действует статья 14, и туроператор должен вернуть деньги в полном объеме. Но для начала должно высказаться само ведомство.

Если рекомендаций и указаний о том, что там небезопасно, не было, то 14 статья не работает, соответственно, оснований для полного возврата денег нет.

И здесь начинаются сложности и тонкости, потому что, когда поездки отменяются по желанию потребителя, это 32 статья закона “О защите прав потребителей”, где человек должен возместить оператору фактически понесенные расходы. Если поездка не состоялась по независящим от сторон причинам, например, из-за закрытия авиасообщения, то в принципе фактические расходы тоже должны возмещаться. Поэтому здесь сложно сказать, как это будет работать, потому что рекомендация Ростуризма в этом плане абсолютно пустая.

Они написали, что стоит воздержаться от поездок, нужно переносить туры или разговаривать с туроператорами, а компаниям рекомендуется как можно лояльнее обращаться со своими клиентами. То есть будут предприняты попытки переносить все поездки на другие сроки. В любом случае сейчас надо идти к своему туроператору и разговаривать с ним, может быть, рассмотреть какие-то альтернативные направления. Сейчас, правда, особо нечего, но, может быть, что-то подберут. Аннулировать все можно в любой момент. Вопрос только в том, что деньги, скорее всего, не вернут, и придется судиться. А это затянется на определенный период времени. Не знаю, как будет формироваться практика».

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По данным Ассоциации туроператоров России, путевки с вылетами в Турцию до 1 июня купили больше полумиллиона россиян. Общая стоимость туров — около 32 млрд руб. Помимо Турции российские власти решили приостановить на тот же период авиасообщение с Танзанией. Как сообщают в АТОР, путевки туда куплены примерно у 7 тыс. россиян. В авиакомпании Utair заявили, что пассажиры с билетами в Турцию и Танзацию смогут вернуть их или изменить даты.

Анна Никитина, Илья Сизов