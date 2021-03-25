Курортный сбор присматривается к России

В правительстве предложили ввести курортный сбор на территории всей России. Как сообщает «РИА Новости», это может произойти после снятия ограничений из-за COVID-19. В Минэкономразвития говорят, что регионы смогут сами вводить курортный сбор, устанавливать его размер, льготы и другие параметры. Сейчас сбор в виде эксперимента взимают в трех российских регионах — в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях. Пилотный проект стартовал три года назад. Сумма не превышает 50 руб. за сутки с человека.

В Минэкономразвития эксперимент считают успешным и отмечают, что с момента запуска программы удалось собрать около 1 млрд руб. А вот бизнес идею властей критикует. Президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов пояснил почему: «Практика курортных и туристических сборов, которая существует в мире, как правило, затрагивает период высокого сезона, когда в страну приезжает поток иностранных туристов. Каждый раз, когда у нас возникает этот вопрос, он, по сути, не учитывает, что есть и высокий, и низкий сезоны.

При этом у людей вызывает вопрос, почему они должны что-то дополнительно заплатить? По-хорошему устанавливать курортный сбор можно в той ситуации, когда отели работают с высокой загрузкой и когда цена достаточно высокая для того, чтобы относительно нее этот объем был несущественен или несильно заметен. Я, безусловно, за то, чтобы инфраструктура городов и регионов развивалась. Но просто здесь проблема в том, что зачастую стоимость проживания, путешествий увеличивается, причем не для самых обеспеченных слоев населения. Изначально речь шла не только о 10 или 30 руб., а о 100 руб. в сутки на человека. Если люди берут условно эконом-номер, в сутки он стоит 1,5 тыс. руб., при этом четыре человека дополнительно платят, например, 400 руб., то это уже ощутимая сумма.

Сначала надо добиться того, чтобы индустрия все-таки как-то оправилась после того шока, который она испытала в пандемию, чтобы появился устойчивый тренд на высокую загрузку, когда мы понимаем, что, наверное, в этой ситуации гости к цене будут относиться с большим пониманием.

Если введение сбора для регионов сделают добровольным, немногие пойдут на это, потому что финансовые показатели, которые демонстрирует внутренний туризм, очень низкие, за исключением ряда регионов с повышенным спросом. В основной своей массе ситуация пока далека от восстановления, плюс, закрытые границы, ограничения на мероприятия — все это влияет на то, что средства размещения пока недополучают выручку».

Курортный сбор может помочь индустрии, но только если он станет частью большой программы поддержки отрасли, считает президент Национальной ассоциации по развитию туризма Innovation Russia Карен Гончаров. По его словам, без четкого плана сбор будет бесполезным и даже вредным для бизнеса: «Курортный сбор имеет смысл, когда люди видят конкретное воплощение, куда пошли эти деньги — например, отремонтировали набережную, поставили скамейки, сделали освещение, привели в порядок памятники культуры и истории. Тогда людям понятно, за что они платят этот налог. Если ничего не сделано, а деньги идут в копилку, это абсолютно бессмысленная вещь и, более того, вредная.

Проблемы развития туризма не решаются курортным сбором: должна быть какая-то осмысленная политика на уровне региона, который вместе с бизнесом создаст инфраструктуру.

А курортный налог — вещь, которая во всей этой истории составляет 0,1% в успехе или неуспехе. Это не какие-то там безумные деньги. Вообще, достаточно странная вещь, когда ты приезжаешь в город, в котором нет никакой инфраструктуры или она находится в пассивном состоянии, и с тебя еще и берут курортный сбор. Что такое 1 млрд руб.? В масштабе поселка это гигантские деньги, но в масштабах шести регионов нет. Главный вопрос в том, чтобы они отчитались, куда эти деньги потратили, что хорошего они на них сделали. Курортный сбор — это подзадача, нужна понятная программа с понятной целью».

Почему отдыхающих и отельеров раздражает новый курортный сбор Читать далее

В Минфине предлагали внести курортный сбор в Налоговый кодекс. Но гостиничный бизнес возразил, так как такая мера повышает нагрузку на отели и делает их менее конкурентными, чем туристическое жилье в теневом секторе.