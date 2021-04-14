«Попасть на футбол сейчас невозможно» Владимир Осипов — о том, смогут ли болельщики попасть на финал ЛЧ в Стамбуле

UEFA не будет переносить финал Лиги чемпионов из Стамбула. Последний матч турнира пройдет 29 мая на Олимпийском стадионе в турецком городе. Смогут ли попасть туда болельщики, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

О том, что болельщики на трибунах во время финала Лиги чемпионов в Стамбуле могут появиться, сообщалось неоднократно. В России на футбол можно ходить давно, поэтому у нас эта информация воспринималась как что-то само собой разумеющееся. Но сейчас правительство Турции серьезно ужесточает меры безопасности, рассказал “Ъ FM” Марк Сморгунов, который давно живет и работает в Турции: «У нас в Турции меры безопасности только ужесточают. Раньше комендантский час был с 21.00 до 05.00, сейчас с 19.00 до 05.00. Кроме того, в связи со священным месяцем рамадан на две недели запретили перемещения между провинциями.

Разговоров о том, чтобы пускать футбольных болельщиков на трибуны, естественно, нет.

Мне кажется, в ближайшее время власти Турции вряд ли ослабят меры безопасности».

Попасть на футбол сейчас невозможно не только в Турции. Практически вся Европа по-прежнему закрыта и в ближайшее время вряд ли что-то изменится, считает футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции: «Все об этом давно говорят, надеются, но мало кто думает, что в ближайший месяц что-то может поменяться. Хотя, конечно, клубы пытаются делать все возможное и невозможное, чтобы ситуация изменилась, но в данном случае национальные интересы здравоохранения превышают все остальное. Поэтому надежда есть, но она призрачная».

В Германии футбольных болельщиков на трибунах мы тоже в ближайшее время не увидим, рассказал “Ъ FM” футбольный агент Андрей Головаш, который работает с бундеслигой: «К сожалению, ситуация с посещением стадионов в Германии до сих пор остается неопределенной. Все ограничено, и эти меры усиливаются. Честно говоря, люди уже устали от того, что происходит. Игра с пустыми трибунами — это в какой-то степени даже испытание. Все, что делается, — какие-то шумовые эффекты, фотографии, — это все искусственная поддержка, и искусственный футбол. Эти меры, действительно, не заменят реальность. И ситуация выглядит, на мой взгляд, плачевно».

Подобный подход хоть и спасает футбол от финансового краха, но преимущество домашнего стадиона клубы потеряли напрочь. Например, перед встречей 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» — «Манчестер Сити» полузащитник последней Илкай Гюндоган уверен, что без болельщиков в Дортмунде преимущество будет у гостей.

«Играть на домашнем стадионе “Боруссии” без болельщиков видится мне преимуществом. Потому что я пять лет играл там и знаю, насколько хороши их фанаты и какую мощную поддержку они дают команде. К тому же они довольно громкие.

Но без болельщиков всегда такое ощущение, что чего-то не хватает»,— сказал полузащитник «Манчестер Сити».

В этом беспросветном настоящем есть позитивные новости из Англии, где вроде как готовятся вернуть болельщиков на стадионы. Тестовым матчем будет финал кубка Английской лиги «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» на «Уэмбли».

В связи со всеми этими запретами в Европе возникает много вопросов по поводу предстоящего Евро, который стартует уже 11 июня. Ну а пока готовимся к очередному финалу Лиги чемпионов при пустых трибунах.