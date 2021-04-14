«Бавария» выиграла на прощание

В футбольной Лиге чемпионов определились первые полуфиналисты. ПСЖ дома уступил «Баварии» со счетом 0:1, но с учетом выездной победы 3:2 прошел дальше. «Челси» в ответном матче с «Порту» также потерпел минимальное поражение, тем не менее он был лучше по сумме двух встреч — 2:1.

Одолев «Баварию» в гостях, да еще забив три мяча, ПСЖ, конечно, повысил свои шансы на успех по сумме двух матчей и выход в полуфинал Лиги чемпионов. Однако и для мюнхенцев еще ничего не было потеряно. Большие клубы мало зависят от фактора своего-чужого поля, и на выезде стиль их игры особо не меняется. Та же «Бавария» практически всегда и везде играет только первым номером, так что задача победить в Париже с разницей не менее двух мячей не казалась для нее неразрешимой.

Другое дело, что еще первый матч, прошедший с огромным преимуществом немецкого клуба по ударам (31:6) и голевым моментам, показал, насколько критично для «Баварии» отсутствие ее лучшего бомбардира Роберта Левандовского, получившего травму колена. Тогда без него у мюнхенцев возникли серьезные проблемы с реализацией, но и в ответной встрече они не могли рассчитывать на польского нападающего. Зато в составе ПСЖ присутствовал такой «киллер». Это, разумеется, Килиан Мбаппе, оформивший дубль в Мюнхене, а ранее отгрузивший четыре гола «Барселоне» в 1/8 финала.

«Бавария» из-за травм и болезней недосчиталась многих игроков, оставшись практически без скамейки запасных. Тем не менее ее основной состав выглядел вполне боеспособным для того, чтобы побиться с ПСЖ.

Ударная связка парижан Мбаппе — Неймар сразу организовала опасный момент, когда французский форвард оказался вблизи ворот, но под слишком острым углом неточно пробил в дальний угол. Вскоре быстроногие Мбаппе и Неймар снова совершили набег на штрафную площадь Мануэля Нойера, и голкиперу гостей пришлось броситься под бразильца, чтобы ликвидировать угрозу. Мюнхенцы пытались атаковать скорее позиционно, однако ПСЖ четко держал оборону и не допускал ударов по воротам. Только в середине первого тайма Лерой Сане и Йозуа Киммих заставили немного понервничать Кейлора Наваса и сделать замечание своим защитникам.

Тем временем Мбаппе с Неймаром продолжали терроризировать защитников «Баварии». Француз промчался по левому флангу и выкатил мяч бразильцу, перед которым находился один вратарь. Но Нойер и один в поле воин. Затем он справился с коварной подкруткой Неймара справа в ближний угол. Бразилец не унимался и сначала зарядил в перекладину, а потом угодил в штангу, когда Мбаппе опять устроил ему свидание с Нойером. Удивительно, что мяч в итоге залетел в другие ворота. На 40-й минуте Эрик-Максим Шупо-Мотинг, еще в прошлом сезоне выступавший за ПСЖ, подкараулил отскок от Наваса после удара Давида Алабы и с мясом, через защитника Преснеля Кимпембе забил обнадеживающий для «Баварии» гол. Причем до перерыва Сане мог установить нужный для гостей счет.

1:0 после первого тайма тоже было неплохо для победителя прошлой Лиги чемпионов, а в дебюте второго Алаба совсем чуть-чуть промахнулся, целя с линии штрафной в нижний угол. К тому же Неймар по-прежнему транжирил моменты. Правда, бразильцу еще и крупно не повезло, когда Анхель Ди Мария отдал пас на пустые ворота, а он не дотянулся до мяча. Вместе с тем постепенно «Баварии» удалось стреножить лидеров ПСЖ. При этом Томас Мюллер имел голевой шанс, которого его лишил Навас. Сане перспективно бил справа в направлении дальней штанги, где Левандовский наверняка бы замкнул этот полуудар-полупрострел, а Шупо-Мотингу не хватило ни чутья, ни сноровки. В концовке мюнхенцы тоже были близки к спасительному голу, когда запирали парижан буквально в их штрафной, но пробиться сквозь гущу обороняющихся так и не смогли. Благодаря более результативной победе на выезде французский гранд вышел в полуфинал.

В противостоянии «Челси» и «Порту» все стало достаточно очевидно после того, как первый матч завершился со счетом 2:0 в пользу английского клуба. Хотя его главный тренер Томас Тухель предостерегал своих подопечных, чтобы они как раз не подумали, что исход четвертьфинала уже предрешен. И все-таки, наверное, только какое-то фантастическое стечение обстоятельств могло вывести в полуфинал Лиги чемпионов «Порту». Даже при том, что у «драконов» отбыли дисквалификацию очень важные для команды плеймейкер Сержиу Оливейра и нападающий Мехди Тареми, которые на двоих забили 36 голов и раздали 13 результативных передач во всех турнирах. Впрочем, иранскому форварду не нашлось места в стартовом составе.

Ответная встреча в этой паре из-за коронавирусных ограничений также прошла на нейтральном поле в Севилье. «Челси» решил сыграть прагматично, прежде всего — на ноль в обороне. И у него это получилось практически идеально. «Порту» за 90 с лишним минут лишь два раза попал в створ. Возможно, его наставнику Сержиу Консейсау стоило пораньше выпустить Тареми, который появился на 63-й минуте и едва не забил первым же касанием. Собственно, именно иранец и нанес оба удара по воротам «Челси», а второй из них достиг цели. Этот шедевр в исполнении Тареми, когда после навеса с правого края он залепил мяч в «девятку», пробив в падении через себя, можно бесконечно пересматривать в повторе. Вот только отличился он слишком поздно — перед самым финальным свистком. На второй гол у «Порту» уже просто не было времени.

Александр Ильин