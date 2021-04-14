«ПСЖ в атаке был ослепителен»

Футбольные клубы ПСЖ и «Челси» вышли в полуфинал Лиги чемпионов. В ответных матчах 1/4 финала оба клуба проиграли с одинаковым счетом (0:1), но победы в первых встречах им хватило для выхода в следующий раунд турнира. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Если в том, что «Челси» выйдет в полуфинал, никто не сомневался — все-таки победа в первом матче над «Порту» (2:0) снимала многие вопросы — то по поводу прохода в следующий раунд ПСЖ вопросы были. Еще бы, ведь соперником «Парижа» была «Бавария». В первом матче «Пари Сен-Жермен» выиграл у «Баварии» 3:2. Но это обычно ничего не значит, если соперник «Бавария». Хотя стоит сказать, что ПСЖ в первом тайме в атаке был ослепителен. Хозяева постоянно создавали такие моменты, что, казалось, гол «Парижа» неизбежен. Но Неймар в лучших традициях Александра Кержакова в нашей сборной упрямо не попадал в ворота. А когда вдруг попадал, то на пути мяча оказывался голкипер «Баварии» Мануэль Нойер. Естественно, после всего этого «Париж» получил гол в свои ворота.

«Угрожающее количество нереализованных шансов "Пари Сен-Жермен" для того, чтобы они, наконец, не пропустили. Они пропустили! Эрик Максим Шупо-Мотинг, бывший нападающий ПСЖ, отвечает голом на четыре попытки Неймара»,— отметил комментатор матча.

После этого мяча «Баварии» счет по итогам двух матчей стал ничейным — 3:3. Здесь начинало работать правило гостевого гола. При таком исходе, несмотря на поражение, в следующий раунд выходил «Париж», но поверить в то, что эта «Бавария» больше не забьет, было трудно. Но именно это и произошло. ПСЖ во втором тайме также забить не смог, но и «Баварии» сделать этого не дал.

И это заслуга тренера парижан Маурисио Почеттино, которых заставил обороняться даже атакующих звезд, уверен футбольный эксперт Николай Писарев: «Раньше "Париж" вылетал на ранних стадиях. Не хватало, наверное, уровня тренеру, чтобы убедить Неймара опускаться в позицию при обороне. Да, они не участвуют, не отбирают мячи, но все равно возвращаются. Они создают эту плотность и не ходят впереди отрешенно, как Лионель Месси, а участвуют в оборонительных действиях — и Килиан Мбаппе, и Неймар.

И я считаю, что благодаря Маурисио Почеттино "Париж" стал играть по счету и грамотно "засушил" игру».

При этом несмотря на один забитый мяч, встреча все равно смотрелась. В отличие от игры «Челси»—«Порту». Там команда Томаса Тухеля все решила малыми силами, хотя гол, который забил «Порту», был хорош. Мехди Тареми ударил в падении ножницами через себя. Но, пожалуй, это был единственный по-настоящему красивый момент в матче. Надеюсь, 14 апреля в ответных встречах дортмундской «Боруссии» с «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» с мадридским «Реалом» подобных эпизодов будет больше. А что касается интриги, то в принципе она жива и в том и в другом четвертьфинальном противостоянии. «Манчестер» первую встречу дома выиграл со счетом 2:1, а «Реал» — 3:1. Так что ждем продолжения Лиги чемпионов.