Росздравнадзор не выявил случаев тромбоза после вакцинации «Спутником V»

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что ведомство не зафиксировало ни одного случая тромбоэмболических осложнений после вакцинации российской вакциной против коронавируса «Спутник V». Она отметила, что об отсутствии подобных побочных эффектов заявляет и Министерство здравоохранения Аргентины.

«В ходе проведения фармаконадзора нами не зафиксировано ни одного случая тромбозов, развившихся на фоне вакцинации препаратом "Спутник V" и ставших следствием его применения»,— сказала госпожа Самойлова журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

«Отсутствие подобных побочных эффектов подтверждается и Министерством здравоохранения Аргентины, публикующим данные по результатам клинического применения "Спутника V"»,— добавила она.

По словам госпожи Самойловой, фактором риска развития тромбоза является попадание в вакцину высоких количеств остаточной ДНК, а при создании «Спутника V» проводится многостадийная очистка с использованием высокотехнологичной хроматографии и микрофильтрации, что исключает такую возможность.

После применения вакцин от компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson у людей в разных странах возникали осложнения в виде тромбоза, которые в некоторых случаях привели к летальному исходу. Ряд стран в связи с этим приостановили использование препарата от AstraZeneca, а затем возобновили, но только для людей пожилого возраста. Позже врачи засомневались в безопасности вакцины от Johnson & Johnson. 13 апреля Регулятор США рекомендовал приостановить использование этого препарата.

О приостановке использования вакцины Johnson & Johnson в США — в материале “Ъ FM”.