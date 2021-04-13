«Нужно решить: вы хотите рискнуть и заболеть или готовы вакцинироваться» Эксперт — о приостановке использования вакцины Johnson & Johnson в США

В США готовятся остановить вакцинацию препаратом Johnson & Johnson после того, как стало известно о возникновении тромбов от прививки. Одна женщина умерла, другая госпитализирована в критическом состоянии. Кроме того, редкое заболевание, тромбоз вен головного мозга, выявлено еще у четырех человек. На этом фоне федеральное агентство здравоохранения США призвало немедленно приостановить использование препарата. На прошлой неделе это сделали центры вакцинации в Колорадо и Северной Каролине. Американские надзорные органы проведут проверку, чтобы установить, действительно ли существует связь между вакциной и тромбозом. Остановит ли Вашингтон прививочную кампанию препаратом Johnson & Johnson? Ведущий “Ъ FM” Петр Косенко обсудил ситуацию с председателем Российской ассоциации фармацевтического маркетинга Германом Иноземцевым.

— Уже 7 млн человек в Штатах привились этой вакциной. Насколько вероятно, что вакцинация препаратом будет остановлена?

— Я думаю, вакцинация будет приостановлена до расследования ситуации. Важно понимать, что когда счет идет на использование десятков миллионов доз, а вакцина Johnson & Johnson приближается к этим показателям, как и AstraZeneca в свое время, у любого лекарственного препарата будут возникать какие-то побочные эффекты. Нужно решить: вы хотите рискнуть и заболеть с высокой вероятностью тяжелых осложнений или готовы вакцинироваться с незначительным количеством серьезных побочных явлений.

— Как и в случае с AstraZeneca, среди побочных эффектов — тромбы. Стоит ли ждать, что у других вакцин могут быть похожие побочные эффекты?

— Да, я думаю, когда мы будем измерять вакцинацию десятками или сотнями миллионов доз, то обязательно возникнут такие случаи. И это связано не с вакциной или технологией производства, а со спецификой вируса. Как вы помните, в прошлом году многие осложнения и летальные исходы, в том числе в России, были связаны с загустением крови и образованием тромбов с последующим их отрывом и закупоркой жизненно важных сосудов. Так что это специфика скорее вируса, чем вакцины.

— Уже понятны группы риска, в которых возникают такие побочные эффекты. Возможно, использование антикоагулянтов исправит ситуацию?

— Я думаю, что при дальнейшем исследовании вакцины будут выделены два вида советов. Первый, как и в случае с AstraZeneca, — это применение вакцин среди определенных групп, у которых не было замечено таких побочных эффектов и нет риска тромбообразования. Второй — это рекомендация группам населения с повышенным риском тромбообразования применять препараты, которые нейтрализуют этот побочный эффект.

— Можно ли сейчас говорить о серьезных финансовых потерях компании Johnson & Johnson?

— Думаю, нет, учитывая, что счет идет на десятки миллионов, а приостановка произошла в нескольких штатах, причем не самых крупных. Если не будет общенациональной длительной остановки, то в условиях дефицита вакцины Johnson & Johnson не заметит «потери бойца», а паузу в несколько дней потом, скорее всего, наверстает.