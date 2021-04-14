Суд избрал редактору DOXA Метелкину запрет определенных действий

Судья Басманного суда Москвы Евгения Николаева избрала меру пресечения редактору студенческого издания DOXA Владимиру Метелкину в виде запрета определенных действий на два месяца, сообщает корреспондет “Ъ”. До 14 июня ему запрещено выходить из жилого помещения, общаться с любыми лицами, кроме родственников, адвоката, сотрудников следствия и контролирующего органа, пользоваться интернетом. Санкция суда была избрана по ходатайству следствия в рамках расследования уголовного дела по ст. 151.2 УК (вовлечение несовершеннолетнего в противоправные действия).

Обосновывая ходатайство об ограничении, следователь заявил, что господин Метелкин, находясь без меры пресечения, может вступить в связь с другими, еще неустановленными участниками преступления. Журналист говорил, что запрет определенных действий нарушит жизнь его семьи: у него мать страдает астмой, и ему нужно ходить ей за лекарствами, а также гулять с домашними животными и ездить в библиотеку, писать диплом.

Как рассказал "Ъ" адвокат правозащитной группы «Агора» Леонид Соловьев, представляющий интересы фигуранта дела Армена Арамяна, признаки преступления следствие усмотрело в видеоролике DOXA, в котором Владимир Метелкин и еще трое журналистов издания говорили, что угрозы руководства вузов отчислить студентов из-за участия в акциях в поддержку политика Алексея Навального незаконны.

После публикации по требованию Роскомнадзора DOXA удалила этот ролик, но, по словам адвоката Соловьева, в материалах дела все же есть эта запись. Каким образом ролик появился в деле, если был удален, защитник не знает.

Помимо Владимира Метелкина фигурантами дела являются журналисты DOXA Наталья Тышкевич, Алла Гутникова и Армен Арамян, которые также участвовали в записи удаленного ролика. Решения по мере их пресечения ожидается позднее сегодня.

Интернет-журнал DOXA создали в 2017 году студенты и выпускники ряда вузов, преимущественно НИУ ВШЭ. Издание позиционирует себя как «независимый студенческий журнал о реалиях современного университета». Издание рассказывало о проблемах российской образовательной системы, поднимало темы коррупции и сексуальных домогательств в вузах. В 2019 году DOXA активно поддерживала студентов, которых задерживали на акциях протеста из-за выборов в Мосгордуму.

Обвиняемым по этому делу также проходит находящийся за рубежом Леонид Волков, глава штабов Алексея Навального. Поводом для обвинения господина Волкова, как сообщал Следственный комитет России 28 января, стали призывы в соцсетях «об участии в несанкционированных митингах».

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «"Это сигнал остальным молодым журналистам"».

Роман Дорофеев