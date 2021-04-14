«Это сигнал остальным молодым журналистам»

Четверо сотрудников студенческого интернет-издания DOXA стали обвиняемыми по статье о «вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия» (п. «а», п. «в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ). Как выяснилось, они проходят по тому же делу, что и оппозиционер Леонид Волков, глава сети штабов Алексея Навального. В случае с журналистами предметом обвинения стал видеоролик об участии школьников и студентов в зимних несанкционированных митингах. Следствие потребовало назначить сотрудникам DOXA «запрет определенных действий», практически неотличимый от домашнего ареста. Это приведет к невозможности пользоваться интернетом — а значит, продолжать журналистскую работу. В Союзе журналистов считают, что это «сигнал» молодым коллегам — «чтобы боялись писать на определенные темы».
Рано утром в среду сотрудники Следственного комитета РФ (СКР) и центра «Э» МВД пришли с обыском к сотрудникам студенческого интернет-издания DOXA — Армену Арамяну, Алле Гутниковой, Наталье Тышкевич и Владимиру Метелкину. Также обыски прошли по месту жительства родителей первых двух журналистов. Адвокат Леонид Соловьев рассказал “Ъ, что силовики отказались допустить его на обыск к господину Арамяну: защитника вытолкали из квартиры, применив к нему силу. В ходе обысков у журналистов и их родственников изъяли всю технику — компьютеры, телефоны, ноутбуки.
Интернет-журнал DOXA создали в 2017 году студенты и выпускники ряда вузов, преимущественно НИУ ВШЭ. Издание позиционирует себя как «независимый студенческий журнал о реалиях современного университета». «Doxa переводится с греческого как мнение, и это название воплощает нашу миссию», — заявляет редакция. Издание рассказывало о проблемах российской образовательной системы, поднимало темы коррупции и сексуальных домогательств в вузах. В 2019 году DOXA активно поддерживала студентов, которых задерживали на акциях протеста из-за выборов в Мосгордуму. В декабре 2019 года ВШЭ лишила журнал статуса студенческой организации при вузе. Как пояснила редакция, причиной стала жалоба ректора РГСУ Натальи Починок руководству ВШЭ на публикацию о нарушениях в ее диссертации, обнаруженных проектом «Диссернет».
После обысков журналистов отвезли на допрос в ГСУ СКР. Им предъявили обвинение по статье о «вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий» (п. «а», п. «в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ, максимальный срок наказания — до трех лет лишения свободы). В ГСУ СКР подтвердили “Ъ” задержание и обвинение по ст. 151.2 УК, но отказались сообщить подробности.
Адвокаты журналистов считают, что поводом стал видеоролик, опубликованный на сайте 23 января. В нем авторы заявляли о незаконности отчислений студентов и школьников, участвовавших в зимних акциях протеста в поддержку политика Алексея Навального. Через три дня после публикации Роскомнадзор потребовал удалить видео: ведомство обнаружило в нем «вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий» — в частности, призывы участвовать в несанкционированных митингах. Редакция выполнила требование, но подала на него жалобу в суд; иск до сих пор не рассмотрен.
«Мы в этом видео всего лишь утверждали, что ничего не должно угрожать законному праву на мирный протест,— заявил “Ъ” редактор DOXA Мстислав Гривачев.— Конкретных призывов там нет, но, к сожалению, наш суд при желании может найти все что угодно».
Он уточнил, что четверо задержанных были «говорящими головами» на этом видео: «Они по очереди говорили слова в поддержку студентов».
Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков заявил, что журналистам предъявили обвинение по тому же делу №12102007703000009, что и оппозиционеру Леониду Волкову. Господин Чиков добавил, что по этому делу «в течение февраля—марта шли массовые допросы несовершеннолетних участников протестов в Москве, Петербурге, Самаре, Архангельске, Тобольске и других городах».
По версии следствия, Леонид Волков 21 января разместил в YouTube публикации с призывами к несовершеннолетним прийти на акцию 23 января «в условиях, не обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья участников». Его объявили в межгосударственный розыск; Басманный суд Москвы заочно арестовал господина Волкова. Находящийся за границей оппозиционер назвал уголовное дело «нарочито абсурдным» — он заявил, что намерен «плевать с высокого дерева» на обвинение и «работать дальше».
Сейчас четверо журналистов находятся в том же Басманном районном суде. Как сообщает корреспондент “Ъ”, спецназовцы заводили Владимира Метелкина и Армена Арамяна в здание суда, заломив им руки и пригнув их головы к асфальту. Уже началось заседание по избранию меры пресечения. Следствие потребовало назначить «запрет определенных действий». При этом адвокаты обращают внимание, что речь идет фактически о полноценном домашнем аресте.
Руководитель Центра мониторинга нарушений прав СМИ при Союзе журналистов России Роман Серебряный заявил “Ъ”, что они «в случае обращения» готовы оказать юридическую помощь изданию. «Печально, что это происходит в молодежной среде. Это сигнал остальным молодым журналистам, чтобы боялись писать на определенные темы»,— поделился мнением господин Серебряный. Он отметил, что у СЖР «пока недостаточно официальных данных о причинах обысков», а поэтому организация намерена «сделать какой-то системный анализ» и уже потом «сформулировать» заявление.
Директор Центра защиты прав СМИ (внесен Минюстом в реестр так называемых иностранных агентов) Галина Арапова указывает, что обыски у российских журналистов проходят все чаще — и во многих случаях они связаны с «экзотическими статьями, которые либо редки в практике, либо совсем не применялись».
«Меня очень беспокоит, что по каждому поводу, связанному с распространением информации в интернете, проводятся обыски,— заявила госпожа Арапова.— Какова следственная необходимость переворачивать весь дом и изымать оборудование, если журналисты DOXA и не отказываются от того, что это их ролик? Более того, раз они подали иск на Роскомнадзор, значит, они защищают свое право на распространение этого ролика».
Юрист подчеркнула, что не увидела в ролике DOXA ничего, что входило бы в противоречие с действующим законодательством. «Роскомнадзор заблокировал видео о том, что студенты имеют право выходить на массовые мероприятия, иметь свое мнение,— пояснила Галина Арапова.— Но российское законодательство о митингах разрешает несовершеннолетним не только участие в массовых мероприятиях, но даже организацию определенных их видов. Становится очевидным, что все это повышение градуса с обысками и уголовными делами против журналистов является инструментом давления на СМИ и студенческое сообщество».
Это дело довольно показательно, считает научный сотрудник НИУ ВШЭ Евгений Иванов: «Сейчас период относительного (политического.— “Ъ”) затишья, но часто именно в такие моменты следует реакция. Все, кто так или иначе причастен к протестной волне 2019–2021 годов, остаются под пристальным взором силовых структур». Он указывает, что даже небольшие СМИ, выросшие из студенческой инициативы, могут играть значительную роль в своей нише. «Руководство университета видело энтузиазм и неравнодушие ребят из DOXA,— говорит господин Иванов.— В вузе понимали, что ребята так или иначе будут затрагивать политически острые темы, а Вышка, как известно, взяла лозунг "Университет вне политики". При этом, думаю, что сообщество вышкинцев не оставит ребят в беде и сделает все, чтобы конечное решение в отношении сотрудников DOXA было разумным и справедливым».
На момент публикации материала адвокаты обвиняемых знакомились с делом. Около Басманного суда собралось примерно 150 человек, некоторые держат плакаты с надписью «Мы все Doxa». После обысков журналисты DOXA заявили на сайте издания, что «не прекратят» свою деятельность, «несмотря на давление». «Мы продолжим освещать то, что важно для молодых людей, и продолжим отстаивать их права»,— говорится в заявлении редакции.
Напомним, 9 апреля в квартире главного редактора сайта «Важные истории» Романа Анина прошел обыск. Его провели сотрудники ФСБ. Обыск продолжался более шести часов, после этого господина Анина увезли на ночной допрос в СКР. Как оказалось, господин Анин проходит в статусе свидетеля по ч. 2 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенное лицом с использованием служебного положения). Адвокат рассказал, что следователей интересовали документы на английском языке, банковские карты и фотографии Романа Анина во время учебы в США.