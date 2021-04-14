«Это сигнал остальным молодым журналистам»

Четверо сотрудников студенческого интернет-издания DOXA стали обвиняемыми по статье о «вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия» (п. «а», п. «в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ). Как выяснилось, они проходят по тому же делу, что и оппозиционер Леонид Волков, глава сети штабов Алексея Навального. В случае с журналистами предметом обвинения стал видеоролик об участии школьников и студентов в зимних несанкционированных митингах. Следствие потребовало назначить сотрудникам DOXA «запрет определенных действий», практически неотличимый от домашнего ареста. Это приведет к невозможности пользоваться интернетом — а значит, продолжать журналистскую работу. В Союзе журналистов считают, что это «сигнал» молодым коллегам — «чтобы боялись писать на определенные темы».

Рано утром в среду сотрудники Следственного комитета РФ (СКР) и центра «Э» МВД пришли с обыском к сотрудникам студенческого интернет-издания DOXA — Армену Арамяну, Алле Гутниковой, Наталье Тышкевич и Владимиру Метелкину. Также обыски прошли по месту жительства родителей первых двух журналистов. Адвокат Леонид Соловьев рассказал “Ъ, что силовики отказались допустить его на обыск к господину Арамяну: защитника вытолкали из квартиры, применив к нему силу. В ходе обысков у журналистов и их родственников изъяли всю технику — компьютеры, телефоны, ноутбуки.

Интернет-журнал DOXA создали в 2017 году студенты и выпускники ряда вузов, преимущественно НИУ ВШЭ. Издание позиционирует себя как «независимый студенческий журнал о реалиях современного университета». «Doxa переводится с греческого как мнение, и это название воплощает нашу миссию», — заявляет редакция. Издание рассказывало о проблемах российской образовательной системы, поднимало темы коррупции и сексуальных домогательств в вузах. В 2019 году DOXA активно поддерживала студентов, которых задерживали на акциях протеста из-за выборов в Мосгордуму. В декабре 2019 года ВШЭ лишила журнал статуса студенческой организации при вузе. Как пояснила редакция, причиной стала жалоба ректора РГСУ Натальи Починок руководству ВШЭ на публикацию о нарушениях в ее диссертации, обнаруженных проектом «Диссернет».

После обысков журналистов отвезли на допрос в ГСУ СКР. Им предъявили обвинение по статье о «вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий» (п. «а», п. «в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ, максимальный срок наказания — до трех лет лишения свободы). В ГСУ СКР подтвердили “Ъ” задержание и обвинение по ст. 151.2 УК, но отказались сообщить подробности.

Адвокаты журналистов считают, что поводом стал видеоролик, опубликованный на сайте 23 января. В нем авторы заявляли о незаконности отчислений студентов и школьников, участвовавших в зимних акциях протеста в поддержку политика Алексея Навального. Через три дня после публикации Роскомнадзор потребовал удалить видео: ведомство обнаружило в нем «вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий» — в частности, призывы участвовать в несанкционированных митингах. Редакция выполнила требование, но подала на него жалобу в суд; иск до сих пор не рассмотрен.

«Мы в этом видео всего лишь утверждали, что ничего не должно угрожать законному праву на мирный протест,— заявил “Ъ” редактор DOXA Мстислав Гривачев.— Конкретных призывов там нет, но, к сожалению, наш суд при желании может найти все что угодно».

Он уточнил, что четверо задержанных были «говорящими головами» на этом видео: «Они по очереди говорили слова в поддержку студентов».

Сотрудники DOXA: Армен Арамян, Алла Гутникова, Владимир Метелкин и Наталья Тышкевич Фото: DOXA

Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков заявил, что журналистам предъявили обвинение по тому же делу №12102007703000009, что и оппозиционеру Леониду Волкову. Господин Чиков добавил, что по этому делу «в течение февраля—марта шли массовые допросы несовершеннолетних участников протестов в Москве, Петербурге, Самаре, Архангельске, Тобольске и других городах».

По версии следствия, Леонид Волков 21 января разместил в YouTube публикации с призывами к несовершеннолетним прийти на акцию 23 января «в условиях, не обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья участников». Его объявили в межгосударственный розыск; Басманный суд Москвы заочно арестовал господина Волкова. Находящийся за границей оппозиционер назвал уголовное дело «нарочито абсурдным» — он заявил, что намерен «плевать с высокого дерева» на обвинение и «работать дальше».

Сейчас четверо журналистов находятся в том же Басманном районном суде. Как сообщает корреспондент “Ъ”, спецназовцы заводили Владимира Метелкина и Армена Арамяна в здание суда, заломив им руки и пригнув их головы к асфальту. Уже началось заседание по избранию меры пресечения. Следствие потребовало назначить «запрет определенных действий». При этом адвокаты обращают внимание, что речь идет фактически о полноценном домашнем аресте.

В частности, следствие хочет запретить журналистам выход на улицу с 00:00 до 23:59, контакт с другими людьми без разрешения следователя, использование любых средств связи и интернета.

Руководитель Центра мониторинга нарушений прав СМИ при Союзе журналистов России Роман Серебряный заявил “Ъ”, что они «в случае обращения» готовы оказать юридическую помощь изданию. «Печально, что это происходит в молодежной среде. Это сигнал остальным молодым журналистам, чтобы боялись писать на определенные темы»,— поделился мнением господин Серебряный. Он отметил, что у СЖР «пока недостаточно официальных данных о причинах обысков», а поэтому организация намерена «сделать какой-то системный анализ» и уже потом «сформулировать» заявление.

Директор Центра защиты прав СМИ (внесен Минюстом в реестр так называемых иностранных агентов) Галина Арапова указывает, что обыски у российских журналистов проходят все чаще — и во многих случаях они связаны с «экзотическими статьями, которые либо редки в практике, либо совсем не применялись».

«Меня очень беспокоит, что по каждому поводу, связанному с распространением информации в интернете, проводятся обыски,— заявила госпожа Арапова.— Какова следственная необходимость переворачивать весь дом и изымать оборудование, если журналисты DOXA и не отказываются от того, что это их ролик? Более того, раз они подали иск на Роскомнадзор, значит, они защищают свое право на распространение этого ролика».





Юрист подчеркнула, что не увидела в ролике DOXA ничего, что входило бы в противоречие с действующим законодательством. «Роскомнадзор заблокировал видео о том, что студенты имеют право выходить на массовые мероприятия, иметь свое мнение,— пояснила Галина Арапова.— Но российское законодательство о митингах разрешает несовершеннолетним не только участие в массовых мероприятиях, но даже организацию определенных их видов. Становится очевидным, что все это повышение градуса с обысками и уголовными делами против журналистов является инструментом давления на СМИ и студенческое сообщество».

Это дело довольно показательно, считает научный сотрудник НИУ ВШЭ Евгений Иванов: «Сейчас период относительного (политического.— “Ъ”) затишья, но часто именно в такие моменты следует реакция. Все, кто так или иначе причастен к протестной волне 2019–2021 годов, остаются под пристальным взором силовых структур». Он указывает, что даже небольшие СМИ, выросшие из студенческой инициативы, могут играть значительную роль в своей нише. «Руководство университета видело энтузиазм и неравнодушие ребят из DOXA,— говорит господин Иванов.— В вузе понимали, что ребята так или иначе будут затрагивать политически острые темы, а Вышка, как известно, взяла лозунг "Университет вне политики". При этом, думаю, что сообщество вышкинцев не оставит ребят в беде и сделает все, чтобы конечное решение в отношении сотрудников DOXA было разумным и справедливым».

На момент публикации материала адвокаты обвиняемых знакомились с делом. Около Басманного суда собралось примерно 150 человек, некоторые держат плакаты с надписью «Мы все Doxa». После обысков журналисты DOXA заявили на сайте издания, что «не прекратят» свою деятельность, «несмотря на давление». «Мы продолжим освещать то, что важно для молодых людей, и продолжим отстаивать их права»,— говорится в заявлении редакции.

Напомним, 9 апреля в квартире главного редактора сайта «Важные истории» Романа Анина прошел обыск. Его провели сотрудники ФСБ. Обыск продолжался более шести часов, после этого господина Анина увезли на ночной допрос в СКР. Как оказалось, господин Анин проходит в статусе свидетеля по ч. 2 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенное лицом с использованием служебного положения). Адвокат рассказал, что следователей интересовали документы на английском языке, банковские карты и фотографии Романа Анина во время учебы в США.

Мария Литвинова, Анна Васильева, Александр Александрович, Роман Дорофеев, Александр Черных