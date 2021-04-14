Коронавирус в Крыму не отдыхает В курортном регионе в два раза вырос уровень заболеваемости новой инфекцией

Накануне старта курортного сезона в Крыму, по данным Роспотребнадзора, на территории полуострова в два раза вырос уровень заболеваемости коронавирусом. В регионе вновь ежедневно фиксируют около сотни заразившихся, увеличилось и количество завозных случаев с Украины. Несмотря на это региональные власти пока не планируют вводить дополнительные ограничения, обещая усилить контроль соблюдения масочного режима и нарастить темпы вакцинации. Представители туристической отрасли сомневаются, что рост заболеваемости станет причиной свертывания курортной активности.

Руководитель регионального Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила неприятную новость: за последние две недели уровень заболеваемости коронавирусом в Крыму вырос почти в два раза. После небольшого спада, зафиксированного в конце зимы, на полуострове вновь ежедневно регистрируют около сотни заразившихся новой инфекцией пациентов, при этом уровень заболеваемости граждан старше 65 лет вырос на 50%. В стационарах на лечении находятся 1469 пациентов с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» и «внебольничная пневмония». На амбулаторном лечении — 381 человек. Из продолжающих лечение пациентов 110 — в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Наихудшее положение, отметила госпожа Пеньковская, складывается в Нижнегорском, Раздольненском, Красногвардейском, Черноморском районах полуострова, Армянске, Джанкое и Саках:

«Здесь, помимо роста по сравнению с предыдущим периодом, фиксируется увеличение заболеваемости по сравнению со среднереспубликанскими показателями. Ситуация требует особого контроля за соблюдением масочного режима как со стороны органов муниципальной власти, так и самих граждан».

Наталья Пеньковская также отметила, что за последние две недели в Крыму существенно выросло число завозных случаев коронавируса, в частности, с Украины, где, по ее словам, сложилась очень неблагоприятная ситуация в связи с отсутствием вакцинации населения. «Если до этого у нас в неделю регистрировали один-два завозных случая, то сейчас их восемнадцать: пятнадцать — с территории Украины, два — из Турции, один — из другого государства»,— добавила руководитель регионального Роспотребнадзора. Она рекомендовала жителям Крыма максимально ограничить поездки на территорию Украины.

Дополнительные ограничительные мероприятия, кроме усиления контроля соблюдения масочного режима и наращивания темпов вакцинации, крымские власти пока проводить не планируют.

По словам министра здравоохранения региона Александра Остапенко, на днях на центральных площадях Керчи, Евпатории, Джанкоя и Армянска будут открыты мобильные пункты вакцинации. В минувший вторник такой пункт открыли в Симферополе. В целом, указал господин Остапенко, в регионе действуют 97 стационарных пунктов и 33 выездных бригады вакцинации. «Мы продолжаем вакцинальную кампанию. Из полученных 198 032 доз вакцины на сегодняшний день привито 92 633 человека, из них 61 430 получили второй компонент»,— отметил министр.

В целом в стране 14 апреля выявлено 8326 новых случаев (13 апреля — 8173, 12 апреля — 8320). Выздоровели за последние сутки 9447 человек, умерли — 399. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала ситуацию с распространением коронавируса в России стабильной, однако подчеркнула, что темпы снижения заболеваемости замедлились. По ее словам, последние три недели наблюдается снижение не более чем на 1,5%. По оценке госпожи Поповой, «мы практически стоим на месте».

С начала пандемии в Крыму заразились коронавирусом 38 869 человек, выздоровели — 36 242, скончались — 1135. Ранее власти региона не исключили прихода новой волны заболевания и не стали отменять проводимые ограничительные мероприятия.

Отметим, в симферопольской городской клинической больнице №7 оборудованы 100 дополнительных коек для пациентов с коронавирусом. «Ситуация не критическая, но тяжелая. В больницах вновь не хватает мест пациентам, людей вновь укладывают в коридорах и выписывают, не долечив, едва им полегчает»,— рассказал “Ъ” источник в структурах здравоохранения Крыма. По его мнению, республику вскоре может захлестнуть новая волна коронавируса, поскольку власти региона твердо намерены провести курортный сезон и в этих условиях сдержать очередной виток распространения инфекции вряд ли удастся. К тому же, отметил собеседник, граждане действительно устали от ограничений и менее тщательно стали соблюдать меры предосторожности.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин сомневается, что возможности для отдыха в Крыму будут ограничены: полуостров практически полностью отработал прошлогодний сезон, когда уровень заболеваемости и общей неопределенности был существенно выше.

Он не исключает, что в регионе появятся небольшие дополнительные ограничения, такие как ужесточение контроля масочного режима и ограничение массовых мероприятий. Туристов, по словам господина Ромашкина, распространение COVID-19 не пугает:

«Если у них не было опасений относительно поездок в Турцию, странно ждать, что они появятся в случае с Крымом, где заболеваемость многократно ниже».

Вскоре после того, как Россия приостановила авиасообщение с Турцией в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в этой стране, губернатор Крыма Сергей Аксенов распорядился возобновить работу детских оздоровительных лагерей Крыма. Согласно его указу, прием детей на отдых начнется 27 мая. Однако, учитывая эпидемиологическую ситуацию, отряды будут формировать только на 75%.

Александр Дремлюгин, Симферополь; Александра Мерцалова