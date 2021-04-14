В Крыму уровень заболеваемости коронавирусом за две недели вырос вдвое

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Крыму поднялся в два раза за последние две недели, сообщила на брифинге в Совмине региона руководитель регионального Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

По ее словам, лидируют по количеству зараженных Джанкой и Саки. Ухудшение ситуации наблюдается в Нижнегорском, Раздольненском, Красногвардейском, Черноморском районах, а также в Алуште, Феодосии и Армянске. «Помимо роста заболеваемости по сравнению с предыдущим периодом здесь фиксируется и увеличение заболеваемости по сравнению со среднереспубликанским показателем»,— отметила госпожа Пеньковская.

Она также сообщила о росте завозных случаев коронавируса из Украины: за последнюю неделю они увеличились с одного–двух до 18. В связи с этим Роспотреднадзор призвал крымчан ограничить поездки на территорию соседнего государства.

Министр здравоохранения региона Александр Остапенко сообщил о скором открытии трех мобильных пунктов вакцинации от коронавируса на центральных площадях Керчи, Евпатории и Джанкоя. Накануне аналогичный пункт открыли в Симферополе.

За последние сутки, по данным главы республики Сергея Аксенова, в Крыму выявили 94 случая заболевания COVID-19. С начала пандемии в регионе заразилось 38 869 человек, выздоровели — 36 242, скончались — 1135. В целом по России пятый день подряд выявили менее 9 тыс. новых зараженных.

Ранее власти Крыма не исключили новой волны коронавируса в регионе, отметив, что пока не намерены снимать оставшиеся ограничения.

Александр Дремлюгин, Симферополь