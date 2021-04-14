Суд ввел наблюдение в футбольном клубе «Тамбов»

Арбитражный суд Тамбовской области ввел процедуру наблюдения в отношении юрлица футбольного клуба «Тамбов», играющего в Российской премьер-лиге (РПЛ), следует из документов арбитража. Определение пока не опубликовано.

Судя по материалам суда, «Тамбов» просил назначить арбитражным управляющим члена СРО «Ассоциация арбитражных управляющих “Паритет”». В заявлении клуба о самобанкротстве, поданном в арбитраж в начале февраля, было указано, что объем его долгов достигает 322,5 млн руб.

Согласно картотеке арбитража, к делу о банкротстве «Тамбова» подключились его контрагенты. Так, государственное автономное учреждение Нижегородской области «Центр спортивной подготовки» заявило о 1,5 млн руб. долгов клуба, а ЧОП «Патруль» — о 241 тыс. руб. задолженности.

ФК «Тамбов», испытывающий серьезные финансовые трудности, сейчас находится на последней строке РПЛ. Власти не исключают, что в результате банкротства клуб сменит юрлицо и продолжить играть в Футбольной национальной лиге. Причины долгов чиновники видят в ошибках менеджмента, а само руководство клуба винит в них власти, которые отказали ФК в финансировании. Сейчас региональное управление СКР расследует уголовное дело о невыплате 150 млн руб. зарплат в отношении генерального директора «Тамбова» Ольги Коноваловой.

Сергей Толмачев