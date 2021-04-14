До конца недели на Кубань поставят 100 тысяч доз вакцины от COVID-19

Новая порция вакцины от коронавируса поступит в Краснодарский край в ближайшее время, сообщил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов на краевом видеоселекторе.

На сегодняшний день Краснодарский край получил более 367 тыс. доз вакцины, из них более 111 тыс. в апреле. Первую прививку уже сделали 292 тыс. жителей Кубани, а полный курс прошли более 175 тыс. Более половины привитых в регионе – люди старше 60 лет.

В крае работает 239 пунктов вакцинации, а также 24 передвижных ФАПа для жителей отдаленных поселений.

Как писал “Ъ-Кубань”, за прошедшие сутки выявили 103 новых носителя коронавируса, всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 43857 случаев COVID-19. Выздоровели 38469 человек, в том числе 68 за последние 24 часа. Зафиксировано 2487 летальных случаев за весь период пандемии, за сутки в регионе скончались 12 инфицированных пациентов.

Андрей Ульченко