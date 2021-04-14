В Краснодарском крае выявили 103 новых носителя коронавируса за сутки

По данным оперштаба Кубани, за прошедшие сутки выявили 103 новых носителя коронавируса, всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 43857 случаев COVID-19. Выздоровели 38469 человек, в том числе 68 за последние 24 часа. Зафиксировано 2487 летальных случаев за весь период пандемии, за сутки в регионе скончались 12 инфицированных пациентов.

Среди вновь заразившихся больше женщин (67 против 36 мужчин), также заразились трое детей. Возраст пациентов составляет от 5 лет до 91 года.

Новые носители выявлены в 21 муниципалитете: в Краснодаре - 28 случаев, в Сочи – 16, в Динской – 10, в Геленджике – семь, в Новороссийске – шесть, в Выселковском и Тбилисском районах – по четыре, в Кореновском, Белореченском, Брюховецком, Кавказском и Усть-Лабинском районах - по три, в Туапсинском, Староминском, Тихорецком, Павловском - по два, в Отрадненском, Тимашевском, Новопокровском, Крымском и Белоглинском районах - по одному.

По данным краевого минздрава, 67 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, трое – на ЭКМО. Всего в стационарах лечатся 1307 жителей Кубани, амбулаторно – 1594.

За весь период в медучреждения Кубани с подозрением на COVID-19 обратились 218805 человек, проведено 2819238 исследования.

В России за прошедшие сутки выявлено 8326 случаев коронавирусной инфекции, скончались 399 пациентов, выздоровели 9447 человек.

Наталья Решетняк