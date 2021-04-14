Минюст анонсировал создание регистра с данными обо всем населении РФ

В России создают единый регистр, содержащий информацию обо всем населении страны, рассказал глава Минюста РФ Константин Чуйченко на расширенной коллегии ведомства. Регистр создадут на основе единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), оператором новой информационной системы является Федеральная налоговая служба (ФНС), передает ТАСС.

Министр напомнил, что в 2020 году Минюст совместно с ФНС провели масштабную работу по созданию и развитию ЕГР ЗАГС, что, по словам господина Чуйченко, стало «прорывным событием». К декабрю в реестр также добавили конвертированный в электронный вид архив записей актов гражданского состояния, хранившихся с 1926 года. На оцифровку архивов ЗАГС правительство выделяло 1,1 млрд руб.

Ранее “Ъ” узнал, что в этом году ФНС, Минтруд, Пенсионный фонд (ПФР) и Росстат реализуют пилотный проект для развития адресности социальных мер поддержки населения. Для этого ФНС разработает механизмы формирования реестров семей и домохозяйств, сформирует сведения об их налогооблагаемых доходах и передаст эту информацию в ПФР, где уже есть данные о начисляемых социальных выплатах.

Подробности — в публикации “Ъ” «Соцподдержке ищут верный адрес».