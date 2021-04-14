Александр Хуруджи пойдет на выборы в Госдуму от партии «Новые люди»

Александр Хуруджи будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в Госдуму от партии «Новые люди». Об этом “Ъ-Юг” сообщил сам господин Хуруджи.

«Я подошел к делу системно и в течение шести дней провел своеобразный „кастинг“ партий глазами кандидата. Пытался понять, от какой партии выше шансы пройти в Госдуму, где мне подходит атмосфера. Отмечу, что уровень подготовки партий к предстоящим выборам разнится. А для меня важна работа на результат. Выбор „Новых Людей“ был осознанным, они не только близки мне по духу, но и настроем на победу, для которой собрали всё необходимое воедино»,— сказал он.

Напомним, на прошлой неделе Александр Хуруджи заявил о том, что покидает «Партию Роста». В течение пяти лет он являлся членом партии, а в последнее время был в должности сопредседателя. Господин Хуруджи сообщил, что выйдя из партии, он решил повысить свои шансы на прохождение в Госдуму от Ростовской области. Шансы пройти в нижнюю палату парламента на выборах от «Партии Роста» он оценил как маловероятные. При этом он заявил, что в течение недели будет изучать возможности выдвижения своей кандидатуры от какой-либо партии за исключением «Единой России», КПРФ и ЛДПР.

Политическая партия «Новые люди» была основана в 2020 году президентом научно-производственной компании Faberlic Алексеем Нечаевым. Она представлена в 55 регионах России. На выборах в городскую Думу Ростова 27 из 30 членов партии не были зарегистрированы в качестве кандидатов. Причиной отказа в регистрации стали недостоверные подписи избирателей.

Наталья Шинкарева