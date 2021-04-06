Александр Хуруджи вышел из «Партии Роста»

Александр Хуруджи покинул «Партию Роста». Об этом “Ъ-Юг” сообщил сам господин Хуруджи. Он являлся членом партии в течение пяти лет. Последнее время занимал должность сопредседателя.

«Я решил повысить шансы на прохождение в Госдуму на выборах 2021 года. К сожалению, на сегодня достичь успешных результатов в составе „Партии Роста“ мне, как одномандатнику, выдвигаясь от родного региона с учетом оставшегося короткого времени я оцениваю как маловероятные. У партии в Ростовской области достаточно большое количество сторонников, однако будем откровенны — региональная власть в регионе нам не очень благоволила. Поэтому я рассчитываю в течение недели изучить возможности выхода для себя от какой-либо партии, которая сможет обеспечить мне поддержку. Если не уложусь в этот недельный срок, то кампанию проводить бессмысленно. При этом выдвижение от „Единой России“, КПРФ и ЛДПР не рассматриваю в связи со своими жизненными принципами»,— сказал он.

Александр Хуруджи занимался бизнесом в юридической, строительной, торговой, электроэнергетической сферах. В конце 2015 года его и Сергея Конопского обвиняли в хищении 470 млн руб. у МРСК Юга. По версии следствия, руководители сетевой компании «Энергия» Александр Хуруджи и Сергей Конопский воспользовались пробелом в законодательстве, который позволил им взимать с МРСК Юга плату по многократно завышенному тарифу. Однако суд пришел к выводу, что состава преступления в действиях предпринимателей не было, и оправдал обоих. В 2011 году господин Хуруджи фактически отошел от бизнеса, сосредоточившись на общественной деятельности. Александр Хуруджи занимал пост общественного уполномоченного по защите прав предпринимателей, находящихся под стражей. Кроме того, он был кандидатом на пост главы администрации Ростова-на-Дону

Наталья Шинкарева, Кристина Федичкина