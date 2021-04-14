Шпион вышел из строя Экс-помощника полпреда в УрФО приговорили к 12,5 года колонии за госизмену

Бывший помощник экс-полпреда президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Николая Цуканова Александр Воробьев получил 12 лет 6 месяцев колонии строгого режима по делу о госизмене. Он был задержан ФСБ в 2019 году в Москве. Тогда у него были изъяты польский паспорт и записывающая аппаратура. Предполагалось, что он мог передавать за рубеж информацию о заседаниях Совета безопасности РФ, в котором состоял Николай Цуканов.

14 апреля в Московском городском суде состоялось заключительное заседание по уголовному делу в отношении экс-помощника бывшего полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Николая Цуканова Александра Воробьева, обвиняемого в государственной измене (ст. 275 УК РФ).

Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме, поскольку в нем присутствуют материалы под грифом «совершенно секретно».

Гособвинение запрашивало для Александра Воробьева 13 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года, а также штраф. В результате суд приговорил его к 12 годам 6 месяцам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Также на основании ст. 48 УК РФ он был лишен классного чина действительного государственного советника РФ третьего класса.

Напомним, Александр Воробьев был задержан 4 июля 2019 года сотрудниками ФСБ в Москве. У него были изъяты польский паспорт и записывающая аппаратура. По данным силовых структур, он мог передавать за рубеж информацию о заседаниях Совета безопасности РФ, в котором состоял Николай Цуканов. «Несмотря на разницу в допуске к гостайне, не исключено, что ближайший помощник господина Цуканова либо мог видеть секретные документы у своего руководителя, либо даже обрабатывать их при подготовке к заседаниям Совбеза»,— заявил после задержания господина Воробьева собеседник "Ъ-Урал", знакомый с деталями дела.

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С Николаем Цукановым осужденный был связан еще с 2005 года, когда они оба работали в правительстве Калининградской области, в которой господин Цуканов был губернатором. В 2017 году Александра Воробьева назначили федеральным инспектором по Республике Карелия. С января 2018 года он занимал должность главы аппарата помощника президента России Николая Цуканова, назначенного полпредом в УрФО. В июле 2018 года господина Воробьева назначили помощником полпреда президента в УрФО.

После задержания Александра Воробьева у Николая Цуканова испортились отношения с силовыми структурами, что в будущем, по словам источника "Ъ-Урал" в уральском полпредстве, также повлияло на его отставку.

Илья Смирнов, Екатеринбург