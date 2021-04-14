Авиарейсы между Санкт-Петербургом и Прагой возобновятся в конце апреля

Авиакомпания Smartwings с 29 апреля возобновляет регулярное авиасообщение между Санкт-Петербургом и Прагой. Весной прошлого года оно было прекращено из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Пулково». Рейсы будут выполняться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям. Из Праги самолет будет отправляться в 11:20, прибытие в Санкт-Петербург — в 14:40. В обратном направлении вылет из Петербурга назначен на 15:30, в Прагу самолет будет прибывать в 17:00. Продажа авиабилетов на рейсы уже открыта.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал о возобновлении авиасообщения между Санкт-Петербургом и Кишиневом.