Air Moldova возобновит рейсы Кишинев — Петербург

Авиакомпания Air Moldova возобновляет авиасообщение между Петербургом и Кишиневом. Как сообщает пресс-служба компании «Воздушные ворота северной столицы», первый перелет состоится 12 апреля. Рейсы будут выполнятся перевозчиком по понедельникам, в утренние часы. Время в пути составит 2,2 часа.

Авиасообщение между Петербургом и Кишиневом было прекращено весной прошлого года из-за коронавируса.

Ранее стало известно, что с 1 июня авиакомпания Nordwind запустит беспересадочный рейс Владивосток — Санкт-Петербург. Уже несколько лет авиасообщение между городами обеспечивалось только пересадочными маршрутами.