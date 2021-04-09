09 апреля, пятница
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний | все

Пресс релиз| все

Air Moldova возобновит рейсы Кишинев — Петербург

Авиакомпания Air Moldova возобновляет авиасообщение между Петербургом и Кишиневом. Как сообщает пресс-служба компании «Воздушные ворота северной столицы», первый перелет состоится 12 апреля. Рейсы будут выполнятся перевозчиком по понедельникам, в утренние часы. Время в пути составит 2,2 часа.

Авиасообщение между Петербургом и Кишиневом было прекращено весной прошлого года из-за коронавируса.

Ранее стало известно, что с 1 июня авиакомпания Nordwind запустит беспересадочный рейс Владивосток — Санкт-Петербург. Уже несколько лет авиасообщение между городами обеспечивалось только пересадочными маршрутами.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Проект

Экспертное мнение

Проект

Партнерские проекты

Конференции

Профиль пользователя