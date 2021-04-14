Прокурор попросил для Соболь год исправительных работ

Прокурор запросил для юриста ФБК (внесен в реестр иностранных агентов) Любови Соболь год исправительных работ с удержанием 20% зарплаты по уголовному делу о проникновении в жилище с применением насилия (ч. 2 ст. 139 УК), передает корреспондент “Ъ”. Заседание проходит в Перовском райсуде Москвы.

К смягчающим обстоятельствам обвинение отнесло наличие у госпожи Соболь малолетнего ребенка, к отягчающим — совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

«Нет никаких сомнений, что приговор будет сегодня, и будет он обвинительным»,— сообщается в Twitter госпожи Соболь.

Напомним, Любовь Соболь обвиняют в причинении вреда Галине Субботиной, теще Константина Кудрявцева, которого оппозиционер Алексей Навальный считает участником своего предполагаемого отравления. Уголовное дело против нее завели 25 декабря. Следствие утверждает, что госпожа Соболь нанесла «телесные повреждения» потерпевшей.

Подробности — в материале “Ъ” «Любовь Соболь вернули в зал суда».