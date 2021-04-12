Любовь Соболь вернули в зал суда

В Перовском райсуде Москвы в понедельник продолжилось выездное заседание мирового суда по уголовному делу о проникновении в жилище с применением насилия (ч. 2 ст. 139 УК) против юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) Любови Соболь. Ее обвиняют в причинении вреда Галине Субботиной, теще Константина Кудрявцева, которого оппозиционер Алексей Навальный считает участником своего предполагаемого отравления. Госпожу Соболь, ранее удаленную из зала за неисполнение требований суда, вернули в процесс. Суд завершил опрос свидетелей и перешел к изучению материалов дела.

Заседание 12 апреля началось с возвращения подсудимой. На прошлом заседании Любовь Соболь вступила в перепалку с мировым судьей Инной Шилободиной, которая не разрешила ей вести видеосъемку. За это подсудимую удалили и не должны были пускать в зал до начала прений. Но в понедельник выяснилось, что судья вернула в процесс госпожу Соболь. На вопрос последней, когда такое решение было принято, госпожа Шилободина отрезала: «Вы суду не имеете права задавать вопросы».

Любовь Соболь также ходатайствовала о восстановлении соглашения со своим адвокатом Владимиром Ворониным, от услуг которого она отказалась в прошлый понедельник. Как объяснял “Ъ” эксперт, такой прием иногда применяет защита, чтобы при необходимости отложить рассмотрение дела. Подсудимой назначили адвоката Татьяну Боженову, но госпожа Соболь от нее отказалась, после чего адвокат заявила, что не имеет права защищать человека, который против этого возражает. Тем не менее судья отказалась удовлетворять ходатайство и вынудила госпожу Боженову присутствовать в суде, несмотря на ее реплику о незаконности «двойной защиты».

А господин Воронин заявил, что судья взяла адвоката в заложники, и пригрозил пожаловаться на нее в квалификационную коллегию судей.

В итоге Татьяна Боженова ушла с заседания в первый же перерыв, а до этого на все вопросы отвечала, что «не участвует в процессе».

Отметим, что 6 апреля, на следующий день после начала процесса, агентство «РИА Новости» сообщило, что квалификационная коллегия судей Москвы рекомендовала назначить Инну Шилободину федеральным судьей. Решение о назначении должно быть принято президентом по представлению председателя Верховного суда.

После этого суд продолжил опрос свидетелей, начатый неделю назад. Тогда, как рассказывал “Ъ”, показания дали пострадавшие — Галина Субботина и ее дочь Ирина Кудрявцева. Обе заявили, что 21 декабря неизвестные люди «атаковали» их жилище с раннего утра: звонили в дверь, залепив глазок, и пытались попасть в квартиру под видом сотрудников Роспотребнадзора. Позже женщины заказали пиццу, но вместе с курьером к ним пришла Любовь Соболь, пытавшаяся поговорить с Константином Кудрявцевым, которого в квартире не было. По словам госпожи Субботиной, подсудимая «схватила ее за руку и оттолкнула», войдя в квартиру и засняв комнаты на телефон.

Напомним, 21 декабря 2020 года Алексей Навальный опубликовал запись своего телефонного разговора с Константином Кудрявцевым, которого политик представил как фигуранта расследования ФБК, Bellingcat и The Insider о предполагаемом отравлении господина Навального группой сотрудников ФСБ. В день публикации Любовь Соболь приехала к месту проживания господина Кудрявцева, чтобы поговорить с ним. В ФСБ усомнились в достоверности записи, назвав ее появление «спланированной провокацией» против спецслужбы.

В понедельник суд опросил Владислава Никифорова —курьера, с помощью которого Любовь Соболь попала в подъезд.

Оговорившись, что он плохо помнит детали и будет заглядывать в свои записи на телефоне, курьер рассказал, что 21 декабря привез заказ в квартиру Кудрявцевых и встретил у лифта обвиняемую, которая спросила, не идет ли он в нужную ей квартиру. На вопрос курьера, почему она этим интересуется, госпожа Соболь ответила, что там живет ее муж, который не разрешает видеться с их ребенком. По словам господина Никифорова, он не видел, как подсудимая проникла в квартиру, но заметил, что она пыталась это сделать и как бы проталкивала внутрь Галину Субботину, несмотря на то что дверь была прикрыта. Курьер добавил, что при нем госпожа Соболь не применяла и не угрожала применить насилие, но все-таки схватила госпожу Кудрявцеву за руку.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Суд также повторно опросил участкового Петра Тюлякова, который приехал по вызову Галины Субботиной, чтобы составить протокол о незаконном проникновении в жилище. Он признался, что при первичном опросе госпожа Субботина сказала, что ей не был причинен физический или моральный вред, но она испугалась. При этом следующий свидетель, начальник отделения участковых района Новокосино Кирилл Коробков, заявил, что господин Тюляков сразу сообщил ему по телефону с места происшествия, что проникновение в квартиру было с применением насилия.

Закончив опрос свидетелей, суд начал зачитывать материалы дела. Из них выяснилось, что Галина Субботина обратилась к врачу через несколько дней после происшествия и 30 декабря получила справку о нанесении ей физического вреда средней тяжести.

После 18 часов Любовь Соболь попросила о перерыве, напомнив, что по условиям меры пресечения по «санитарному делу» она должна вернуться домой до 20:00. Судья согласилась с этими доводами и отложила заседание до 13 апреля.

Кира Дюрягина