Минюст передал Генпрокуратуре право представлять Россию в международных судах

Глава Минюста Константин Чуйченко сообщил, что по решению руководства страны Минюст передал Генпрокуратуре полномочия представлять страну в международных судах. Ранее с просьбой о передаче полномочий к президенту Владимиру Путину обратился генпрокурор Игорь Краснов.

«В этом году руководством страны принято решение о передаче функций по представлению интересов России в международных и иностранных судах, арбитражах Генеральной прокуратуре Российской Федерации. Минюст России сделает все, чтоб этот процесс прошел как можно более оперативно, без задержек и сбоев»,— сказал господин Чуйченко на коллегии ведомства (цитата по «РИА Новости»).

Господин Краснов в письме сообщал, что у прокуратуры есть весь «инструментарий для наиболее эффективного обеспечения защиты государства, российских граждан и организаций в международных и зарубежных судебных процессах». Он отмечал, что ведомство может истребовать материалы уголовных дел в судах и следственных органах, запрашивать сведения, составляющие банковскую и налоговую тайну.