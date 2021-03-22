Путин согласился передать Генпрокуратуре функции представителя в ЕСПЧ

Президент Владимир Путин согласился передать Генпрокуратуре полномочия по представлению интересов России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и других международных судах и арбитражах, сообщает РБК. По данным издания, генпрокурор Игорь Краснов написал президенту письмо с таким предложением, а тот оставил на письме резолюцию «согласен».

Сейчас Россию в ЕСПЧ представляет заместитель министра юстиции. С 2017 года эту должность занимает Михаил Гальперин.

Генпрокурор в своем обращении написал, что российские и иностранные предприниматели, в числе которых бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский и украинские миллиардеры Игорь Коломойский и Ринат Ахметов, а также «отдельные государства» проводят «юридическую агрессию» против России. Также он заявил, что в ЕСПЧ поступают жалобы против России «со ссылкой на события на юго-востоке Украины». Кроме того, сохраняется «непростая ситуация» с расследованиями Всемирного антидопингового агентства против российских спортсменов и организаций. Все это требует «безотлагательных мер», считает прокурор.

По мнению Игоря Краснова, прокуратура «обладает всем инструментарием для наиболее эффективного обеспечения защиты государства, российских граждан и организаций в международных и зарубежных судебных процессах». Так, она может истребовать материалы уголовных дел в судах и следственных органах, запрашивать сведения, составляющие банковскую и налоговую тайну.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не видел письма Краснова. В Генпрокуратуре и Минюсте информацию пока не комментировали.