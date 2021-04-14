В Самаре прошел молебен на месте стройки в Ботаническом саду

Молебен на месте строительства центра дополнительного образования для детей прошел в Ботаническом саду в Самаре. Также была заложена капсула в основание будущего учебного заведения. Об этом “Ъ” рассказал муниципальный депутат Октябрьского района Самары Вадим Алексеев.

По его словам, верующие прибыли на место на автобусе. За порядком во время церемонии следила полиция. Также приехали казаки. Среди присутствующих был один из местных жителей, который выступил против стройки.

В марте текущего года стартовали строительные работы на территории Ботанического сада в Самаре. Они ведутся на пересечении ул. Врубеля и Мичурина. Права на этот земельный получила епархия Русской православной церкви. Позже депутат Октябрьского района Самары Вадим Алексеев опубликовал петицию против застройки Ботанического сада.

Георгий Портнов