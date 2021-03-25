В Самаре ЕРПЦ получила землю под стройку в Ботаническом саду

Фото: Соцсети

Строительные работы стартовали на территории Ботанического сада в Самаре. Они ведутся на пересечении ул. Врубеля и Мичурина. Права на этот земельный участок в текущем году получила епархия Русской православной церкви. Об этом сообщил департамент градостроительства в «Твиттере».

«Градостроительный план земельного участка, отображающий в соответствии со ст. 57.3 градостроительного кодекса, принадлежность з/у к территориальной зоне по ПЗЗ и все разрешенные виды использования, выдан в 2021 году правообладателю з/у – ЕРПЦ»,– говорится в сообщении.

Земля в указанном районе относится к зоне Р-1. На ней разрешено возводить объекты дошкольного, начального и среднего общего образования, уточнили чиновники.

Ранее местные СМИ сообщили о планах построить в этом районе филиал некоммерческого фонда «Детский епархиальный образовательный центр» для дополнительного образования. Его воспитанники будут обучаться ряду дисциплин, включая рукопашный бой и хоровое пение.

Георгий Портнов