В Самаре православные общественники осудили противников стройки учебного центра РПЦ

Фото: Соцсети

Православно-патриотические общественные организации Самарской области распространили в сети обращение к жителям и руководству региона в защиту строительства детского образовательного центра. Речь идет об объекте, который планируется возвести на территории Ботанического сада в Самаре по инициативе РПЦ.

По словам авторов обращения, копия которого имеется в распоряжении редакции, «подавляющее большинство проживающих в Октябрьском районе поддерживают» строительство нового детского образовательного центра в Самаре. Горожане «рады тому, что на месте заброшенного пустыря в самом конце ул. Мичурина возникнет новый красивый и приносящий общественное благо духовный центр воспитания молодежи», говорится в документе.

Авторы письма уточняют, что на территории будущего учреждения будут обустроены детские площадки и парковая зона, где «смогут свободно гулять и проводить свой досуг с детьми местные жители». Кроме того, они резко критикуют противников стройки в Ботаническом саду – разместившего ранее в сети соответствующую петицию муниципального депутата Октябрьского района Вадима Алексеева, который, по информации авторов обращения, «является одним из руководителей Самарского регионального отделения Всероссийской организации “Городские проекты”». «Учредителями данной организации выступают всем известные московские оппозиционеры и деятели либеральных движений – Илья Варламов и Максим Кац»,– уточняется в документе.

По словам авторов письма, указанные лица являются организаторами многочисленных несанкционированных акций в Москве и регионах. Они же предприняли информационную атаку на «православную церковь и ее системную работу по воспитанию подрастающего поколения», говорится в обращении.

В конце документа его авторы высказывают надежду, что действия их противников не найдут поддержки. Письмо подписали сопредседатель Самарского регионального отделения Всемирного Русского народного собора, глава попечительского совета Кирилло-Мефодиевского собора Андрей Лазарев, председатель правления реготделения Союза православных женщин Мария Матанцева и глава реготделения Общества развития исторического просвещения «Царьград» Александр Зорин.

Ранее местный житель сообщил, что в Ботаническом саду начались строительные работы. Они ведутся на пересечении ул. Врубеля и Мичурина. Чиновники пояснили, что права на этот земельный участок в текущем году получила епархия Русской православной церкви.

Она намерена построить в этом районе филиал некоммерческого фонда «Детский епархиальный образовательный центр» для дополнительного образования. Его воспитанники будут обучаться ряду дисциплин, включая рукопашный бой и хоровое пение. После этого на платформе change.org появилась петиция против застройки Ботанического сада.

Георгий Портнов