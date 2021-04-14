Kravt планирует построить две гостиницы в центре Казани

Санкт-Петербургский девелопер Kravt Invest планирует построить на площадке развлекательного комплекса «Ривьера», который намерен снести в июне, две гостиницы – уровнем пять и три звезды. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил Валерий Кравцун, управляющий партнер группы компаний Kravt.

«Мы хотим реализовать там две концепции – трехзвездочную гостиницу и пятизвездочную гостиницу»,— сказал он.

«Тем самым мы точно не будем конкурировать с соседями»,— добавил он, имея в виду находящийся рядом четырехзвездочный отель «Ривьера» на 210 номеров.

Проекты будущих гостиниц пока не представлены. По словам господина Кравцуна, работа над ними начнется после определения в конце июня архитектурной концепции развития территории общей площадью 8,9 га по улице Сибгата Хакима, в которые входит участок 2,7 га, принадлежащий казанскому ООО «Таткравтинвест» (группа Kravt). Как писал «Ъ-Казань», компания выкупила его вместе РК «Ривьера» в декабре 2020 года за 418 млн руб.

Известно только, что здания гостиниц по высоте не могут превышать действующий отель «Ривьера» — 85 метров. Об этом сказала участвовавшая в пресс-конференции главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина.

В результате Kravt Invest в Татарстане будет иметь четыре гостиницы Kravt. По словам Валерия Кравцуна, в этом году девелопер планирует запустить отель на 250 номеров неподалеку от аэропорта Казань, а в следующем – на 50 номеров в Иннополисе.

«Рынок Казань и вообще Татарстана – очень развивающееся направление»,— отметил господин Кравцун.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"