Снос ТРК «Ривьера» в Казани планируют на начало лета

Демонтаж 4-этажного здания развлекательного комплекса «Ривьера» (улица Фатыха Амирхана, 1Б) запланировано на начало лета 2021 года. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил Валерий Кравцун, управляющий партнер группы компании Kravt Invest, чья «дочка» в конце 2020 года приобрела казанский ТРК.

Он отметил, что речь не идет о сносе рядом стоящих гостиницы «Ривьера» и аквапарка «Ривьера».

«Сейчас мы находимся в стадии согласования проекта по сносу, демонтажу, данного здания. И как только мы получим все разрешительные документы приступим к физическим работам. Я думаю, что это будет начало лета. Точную дату пока не могу сказать, потому что еще раз акцентирую внимание, что мы находимся в стадии согласования этого проекта. Арендаторы планируют освободить данный торговый центр в начале лета, и мы отменили все брони на мероприятия, которые планировали в данном торговом центре»,— отметил господин Кравцун.

Напомним, входящее в ГК Kravt Invest казанское ООО «Таткравинвест» купило здание ТРК за 418 млн руб. Информация о сносе здания появилась на прошлой неделе.

"Ъ-Казань"