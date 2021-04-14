Путин выступит с посланием Федеральному собранию в Манеже

Президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в центральном выставочном зале «Манеж», сообщил первый вице-спикер Совета федерации Андрей Яцкин. Президент выступит с посланием 21 апреля. Мероприятие проходит в Манеже с 2018 года, до этого президент выступал в Кремле.

«Заслушивание послания президента РФ Федеральному собранию состоится 21 апреля 2021 года в 12:00 в центральном выставочном зале "Манеж"»,— сказал господин Яцкин на заседании Совета федерации (цитата по ТАСС). По его словам, все сенаторы должны трижды пройти тестирование на коронавирус — 16, 19 и 20 апреля.

13 апреля Кремль объявил о завершении аккредитации СМИ для освещения послания президента. Планировалось, что журналистов допустят к очной работе на мероприятии при наличии двух отрицательных тестов, позже число требуемых тестов увеличили до трех. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что Владимир Путин будет говорить о системных мерах поддержки экономики и социальной сферы, пострадавших от пандемии.

Подробнее о подготовке — в материале “Ъ” «Послание к манежному собранию».