Песков: послание Путина будет «постковидным»

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию будет говорить о системных мерах поддержки экономики и социальной сферы, пострадавших от пандемии, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Послание пройдет 21 апреля.

«Оно так или иначе будет постковидным. Потому что, еще раз повторяю, беспрецедентный период, в котором мы сейчас находимся»,— сказал господин Песков в эфире канала «Россия-1». «Очевидно, что, так или иначе, об этом пойдет речь в послании. Какие-то системные меры поддержки. Президент всегда традиционно об этом говорит. Я думаю, что нельзя исключать, что будет это и в этом году»,— добавил он (цитата по «Интерфаксу»). При этом представитель Кремля отметил, что сейчас «надо компенсировать то проседание, которое имело место», и «переходить к развитию».

Послание президента Федеральному собранию пройдет в очном формате. Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что поручения президента потребуют быстрой реализации и корректировки планов. По сведениям “Ъ”, послание пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж». Эта площадка использовалась для обращения президента к парламентариям в 2018 и 2020 годах.

Подробнее — в материале “Ъ” «Послание к манежному собранию».