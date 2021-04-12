Для работы на послании президента журналистам нужны два отрицательных теста на COVID-19

Кремль объявил о начале аккредитации для освещения послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Журналистов допустят к очной работе на мероприятии при наличии двух отрицательных ПЦР-тестов на коронавирус. Президент выступит с посланием 21 апреля.

«Обязательным условием допуска на площадку всех участников мероприятия является наличие двух отрицательных ПЦР-тестов с результатами, датированными 17 апреля и 20 апреля 2021 года соответственно. Справки должны предъявляться при входе в печатном или электронном виде»,— сообщатся на сайте Кремля.

В 2020 году на оглашении послания присутствовали члены Софеда, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторы, председатели законодательных собраний регионов, главы традиционных конфессий, общественные деятели, главы общественных палат регионов, руководители крупнейших СМИ. Всего около 1,3 тыс. человек.

Послание президента Федеральному собранию пройдет в очном режиме. Место проведения мероприятия еще не объявлено. По сведениям “Ъ”, оно пройдет в московском Манеже. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, президент будет говорить о системных мерах поддержки экономики и социальной сферы, пострадавших от пандемии.

Подробнее о подготовке — в материале “Ъ” «Послание к манежному собранию».