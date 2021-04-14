Ликвидирован крупный пожар в пригороде Воронежа

В 11:24 14 апреля было ликвидировано ландшафтное возгорание возле воронежского района Масловка. Об этом сообщили в областном главке МЧС.

Сообщение о пожаре поступило днем 13 апреля. По словам заместителя руководителя управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по региону Евгения Воеводина, двухочаговый пожар в районе Масловки распространился на 7 га, создалась угроза перехода огня на здание городской больницы №8. Угрозу ликвидировали с участием пожарного поезда.

Подробнее о том, как пожары перешли на жилые дома в Воронежской области,— в публикации “Ъ-Черноземье” «Будто Бог на нас обиделся».

Олег Мухин