В Киеве продлили карантин до 30 апреля

В Киеве еще на две недели, до 30 апреля, продлили жесткий карантин из-за тяжелой ситуации с пандемией коронавируса, заявил мэр города Виталий Кличко во время онлайн-брифинга. Ранее предполагалось, что карантин снимут 16 апреля.

«Поскольку эпидемиологическая ситуация в столице существенно не улучшается, сегодня утром Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о продлении суровых ограничительных мероприятий в Киеве на две недели, то есть до 30 апреля. У нас нет другого выбора. Иначе медицинская система не справится с таким количеством больных. Иначе смертей будет еще больше. Поэтому до 30 апреля в городе будут действовать ранее введенные ограничения »,— сказал господин Кличко в ходе онлайн-брифинга (цитата приводится на сайте киевской администрации).

Напомним, на жесткий карантин Киев перешел 5 апреля. В городе закрыли школы и детские сады, а проезд в общественном транспорте возможен только по спецпропускам, которые смогут получить лишь работники «критически важной инфраструктуры». С начала пандемии на Украине COVID-19 заболело 1 млн 887 тыс. 338 человек, 38 тыс. 225 пациентов умерло, 1 млн 442 тыс. 618 человек выздоровело.

Подробности — в материале “Ъ” «Кровати уже стоят в коридорах».