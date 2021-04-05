«Кровати уже стоят в коридорах»

В Киеве в понедельник вступили в силу строгие карантинные меры. Накануне там зафиксировали рекорд по заболевшим COVID-19 — более 2 тыс. случаев. Закрываются школы и детские сады. Для проезда в общественном транспорте жителям необходимо иметь спецпропуск. Ограничения уже привели к восьмибалльным пробкам в центре города и резкому росту цен на такси. Мэр Киева Виталий Кличко дал понять: ситуация критическая, у властей «нет другого выбора», иначе стоит ждать «сотни смертей каждый день».

Киев с понедельника уходит на жесткий карантин. По решению мэрии в столице закрываются школы и детские сады, а проезд в общественном транспорте будет возможен теперь только по спецпропускам, которые смогут получить лишь работники «критически важной инфраструктуры». Речь идет о врачах, спасателях, военных, сотрудниках социальной, коммунальной, транспортной и торговой сфер. Ожидается, что часть сотрудников переведут на удаленную работу или предоставят им отпуск. Ограничения продлятся до 16 апреля.

Новые правила стали дополнением к тем мерам, которые уже действовали в Киеве с 20 марта. Тогда все заведения общественного питания перешли в режим работы навынос, были закрыты кинотеатры, театры, музеи, частично закрыты торговые центры, введен запрет на проведение массовых мероприятий (в том числе религиозных), работу непродовольственных рынков, бассейнов, спортзалов и фитнес-центров.

О нынешнем ужесточении мер было объявлено через два дня после того, как в Киеве зафиксировали рекордное с начала пандемии суточное число инфицированных — 2053 случая.

Тогда же был выявлен рекордный показатель заразившихся по всей Украине с начала года — более 20 тыс. человек за сутки. Утром в понедельник Минздрав Украины сообщил о новых 10,1 тыс. заболевших и 254 умерших.

«У нас нет другого выбора. Иначе будут сотни смертей каждый день»,— прокомментировал ограничения в Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко. О том, что ситуация в городе близка к критической, ранее сообщал его заместитель Владимир Бондаренко. «Так называемые опорные больницы загружены на 100%. Там кровати уже стоят в коридорах, и мы этого не скрываем»,— отмечал он в эфире телеканала «Украина 24». По его словам, возможности для транспортировки пациентов в больницы соседних регионов также исчерпаны.

Чтобы смягчить последствия мер, Виталий Кличко пообещал расширить льготы для малого и среднего бизнеса столицы.

Вполовину будет снижена стоимость размещения наружной рекламы, парковка на площадках «Киевтранспарксервис» станет бесплатной, владельцам бизнесов будет предоставлена «компенсация процентов» по кредитным линиям. «Введя такие льготы — и для бизнеса, и для киевлян в целом,— город недополучит много средств в бюджет. Но мы идем на это, потому что понимаем, как сложно сегодня удержаться бизнесу и выжить людям»,— отметил мэр на онлайн-брифинге в пятницу.

Между тем в условиях ограничения проезда на общественном транспорте цены на такси в столице уже в понедельник выросли в два-три раза. Например, цена на такси с левого на правый берег Киева в понедельник варьировалась от 370 до 440 гривен (порядка 1–1,2 тыс. руб.), тогда как еще накануне поездка по тому же маршруту стоила 150–200 гривен (менее 550 руб.). Увеличилась нагрузка на дороги — практически весь центр города сковали восьмибалльные пробки. В киевской городской прокуратуре сообщили о случаях продажи поддельных пропусков. При этом в полиции Киева, проведя в воскресенье проверку почти 500 столичных заведений (ресторанов, торговых центров и развлекательных заведений), заявили: почти треть объектов нарушали карантин.

С критикой новых ограничений городских властей в понедельник выступили в офисе президента Владимира Зеленского.

«Печать спецпропусков, организация их выдачи и обеспечение спецпропусками всех работников предприятий критически важной инфраструктуры является ответственностью власти Киева. Вынуждены констатировать, что эта задача не была выполнена должным образом. Из соответствующих отчетов и многочисленных сообщений видим, что без спецпропусков осталась среди прочего и часть медицинских работников. Считаем такую ситуацию недопустимой»,— говорится в сообщении пресс-службы офиса президента в Telegram-канале.

При этом в Киевской городской государственной администрации не исключают, что карантин в столице может сохраниться и после 16 апреля. «Локдаун после 16 апреля могут продлить, ведь мы не можем спрогнозировать, какой будет ситуация с заболеваемостью, но надеемся, что эти три недели карантина по 16 апреля уже начнут давать результаты, и мы будем иметь положительную динамику в середине апреля, разорвем цепочку заболеваемости и сможем рассматривать вариант ослабления ограничений»,— сказал зампредседателя администрации Валентин Мондриевский в эфире «Громадського радио».

Справиться с вирусом украинские власти планируют не только карантином, но и путем активизации прививочной кампании.

Так, в воскресенье Владимир Зеленский одобрил подготовку национального плана вакцинации против COVID-19 «с учетом лучшего международного опыта». Предполагается, что в рамках плана будет установлен ежемесячный минимум сделанных прививок, определены дополнительные источники и сроки поставки вакцины. Ожидается, что документ будет разработан и утвержден правительством до 11 апреля.

Марина Коваленко