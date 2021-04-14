«Полиметалл» подписал с властями Красноярского края соглашение о развитии золоторудного месторождение Ведугинское

АО «Полиметалл» заключило с властями Красноярского края соглашение о реализации инвестиционных проектов по развитию золотодобывающих производств в целях развития Ангаро-Енисейского экономического района. В частности, речь идет о реализации проекта «Золоторудное месторождение Ведугинское». По словам губернатора Александра Усса, компания намерена выйти на проектную мощность 8-9 т золота. «Край является лидером по золотодобыче. Эта прибавка укрепит его позиции. Учитывая, что месторождение находится недалеко от месторождения Олимпиада, полагаю, что инженерные проблемы будут решены в короткий срок»,— сказал он.

Месторождение включает четыре лицензионных участка площадью 18 кв. км.



К площадке проложена всесезонная дорога и имеется доступ к федеральной энергосистеме. Ведуга находится в 60 км от крупнейшего месторождения золота в России — Олимпиады (принадлежит «Полюс Золоту»), сообщается на сайте «Полиметалла». Проект предполагает принятие инвестиционного решения в четвертом квартале 2021 года. Перерабатывающая фабрика может быть запущена в первом полугодии 2025 года, начало подземных горных работ запланировано на 2028 год. Компания предварительно оценивает капитальные вложения в проект на уровне около $450 млн.

В Сибири в 2020 году сократился объем добычи золота. Подробнее — в материале “Ъ-Сибирь” «Сибирь в предвкушении золота».

Анастасия Вещикова, Красноярск