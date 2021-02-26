Сибирь в предвкушении золота

Объем добычи золота в Сибири в 2020 году, по данным Минфина РФ за 11 месяцев прошлого года, сократился на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го в округе. Эксперты объясняют изменение выходом в 2018 году из территориального округа двух субъектов: Забайкальского края и Республики Бурятия. Впрочем, на снижение объемов добычи, как считают участники рынка, повлияла пандемия и действующие из-за нее ограничения. Впрочем, к 2026 году в Сибири эксперты ожидают удвоения добычи золота, что связано с вводом в Иркутской области нового месторождения «Сухой лог», которое является крупнейшим в мире.



В прошлом году с января по ноябрь регионами России было добыто 277 т золота, что на 2% больше, чем годом ранее, сообщает Минфин РФ. Положительная динамика в большей степени обусловлена ростом добычи предприятиями Дальневосточного федерального округа, которые увеличили свои показатели на 13%, до 175 т. Это данные с учетом добычи золота в Республике Бурятия и Забайкальском крае. В 2018 году, по решению президента России, эти два региона вышли из состава Сибирского федерального округа и присоединились к ДФО. В то же время в Сибирском федеральном округе объемы добычи золота сократились с января по ноябрь 2020-го на 18%, было добыто 83 т.

«Добыча золота на территории Сибирского федерального округа сократилась в 2020 году из-за особенностей учета. Всего за январь — ноябрь 2019 года на территории Забайкальского края и Бурятии было добыто 17,1 т, за январь — ноябрь 2020 года было добыто почти 16 т»,— прокомментировал ведущий методолог рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Прокудин. Без учета этих двух выбывших из СФО регионов добыча золота в округе снизилась бы в 2020 году на 0,6%, отмечает спикер.

Сегодня на долю Сибирского федерального округа приходится около трети российской добычи золота — всего 31%. Ранее эта доля превышала 40%, отметил аналитик ГК «Финам» Алексей Калачев. ДФО занимает в этой структуре 64%.

Снижение добычи аналитики также объясняют пандемией COVID-19. Весной 2020 года стало известно о вспышке COVID-19 на Олимпиадинском горно-обогатительном комбинате АО «Полюс Красноярск» — одном из крупнейших золоторудных месторождений России. Олимпиадинский ГОК (принадлежит ПАО «Полюс») в Красноярском крае добывает более 70% от общего объема золота в Сибири (в 2019-м — 76%). В мае СМИ сообщали, что число заболевших на Олимпиадинском ГОКе составило около 1,3 тыс. человек (общее количество сотрудников на руднике — 3,4 тыс.). На промышленной площадке развернули инфекционный госпиталь, привлекли более 200 медиков. Кроме того, в район заражения были отправлены более 200 военнослужащих и около 100 единиц спецтехники со стороны Минобороны. В июне вспышку заболевания ликвидировали. Генеральный директор золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев комментировал, что предприятие, несмотря на сложности, работу не приостанавливало и работало в нормальном режиме.

В июне вице-президент по финансам и стратегии компании Михаил Стискин говорил «Интерфаксу», что «Полюс» испытывает существенный недостаток рабочей силы на добычных операциях (особенно на Олимпиаде, в меньшей степени это касается Благодатного — другого рудника Красноярской бизнес-единицы). Компания существенно замедлила добычу горной массы, что может сказаться на производственных планах как в этом году, так и в следующем, не исключал он. В годовом отчете компания указала, что в 2020 году объем вскрышных работ на Олимпиаде вследствие перебоев из-за COVID-19 сократился.

«Компания „Полюс“ была вынуждена принимать более жесткие меры по борьбе с эпидемией, чем ее малые конкуренты. Это сказалось на объемах производства всего округа. Также были проведены плановые работы по замене оборудования на руднике „Олимпиада“, который является основной ресурсной базой для „Полюса“. И это тоже отразилось на общей статистике»,— считает аналитик «Фридом финанс» Валерий Емельянов.

Объем производства золота на «Олимпиаде» по итогам 2020 года составил 1,2 млн унций (34 т), что на 14% меньше к уровню 2019 года, сообщила в январе компания. При этом объем добычи руды здесь в прошлом году упал на 21% в сравнении с 2019-м и составил 16 млн т. В Иркутской области компания ведет добычу также на месторождении «Вернинское», а также на россыпных месторождениях. «На четыре данных актива, включая Благодатное в Красноярском крае, приходится 75–80% совокупного производства золота компании, то есть около 2,3–2,4 млн унций. На уровне РФ добыча золота оценивается в 11,3 млн унций (320 т)»,— отмечает аналитик ИК QBF Ксения Лапшина.

Совокупный объем производства золота всеми активами компании «Полюс» по итогам прошлого года составил 2,7 тыс. унций (76,5 т), что на 3% меньше показателей годом ранее (80,5 т). Объем добычи руды всеми предприятиями в прошлом году к уровню 2019 года вырос на 8%, до 71 млн т, что обусловлено увеличением этого показателя на Благодатном, Наталке и Вернинском, говорится в годовом отчете «Полюса». В 2021 году «Полюс» прогнозирует объем добычи до 2,7 млн унций.

Совокупно Красноярский край и Иркутская область добывают более 90% драгметалла от общего объема в округе (76,6 т золота из 83 т по округу в январе — ноябре 2020-го). Что касается добычи в Туве, Хакасии и Кемеровской области, то суммарно на эти регионы приходится около 6–7 т.

Помимо «Полюса», Валерий Емельянов крупнейшими в Сибири называет ПАО «Высочайший» (GV Gold, включает месторождения «Голец Высочайший» Бодайбинского района Иркутской области) и «Южуралзолото группа компаний» (ОАО «ЮГК», включает месторождения в республике Хакасия — ОАО «Коммунаровский рудник», а также в Красноярском крае — ООО «АС „Прииск Дражный“»). «Эти предприятия в Сибири производят около 6 т в год, их совокупная доля около 10%. Остальной рынок делят между собой более мелкие артели»,— говорит эксперт.

А золота все меньше

Снижение добычи в Сибири эксперты также связывают с сокращением содержания золота в переработанной руде. Так, например, происходит на «Олимпиаде». «Среднее содержание золота в переработанной руде здесь снизилось с 3,92 г/т в 2019 году до 3,40 г/т в 2020 году. Переработка руды увеличилась на 1% (с 13,91 тыс. т до 14,05 тыс. т)»,— отмечает Алексей Калачев.

Так же считает Антон Проскудин: «„Олимпиада“ сократила объемы выпускаемого золота в 2020 году из-за снижения содержания драгметалла в руде».

Снижение содержания в переработке на Олимпиадинском ГОКе в 2020 году подтвердил «Полюс» в своем отчете, отметив, что «отчасти оно нивелировано увеличением объемов переработки и повышением уровня извлечения». Валерий Емельянов в то же время полагает, что коэффициент извлечения на месторождении за год снизился незначительно — всего на 0,2%, до 83,9%. «Это обычный уровень для компании. Следовательно, говорить об истощении руды пока рано»,— говорит эксперт.

В 2020 году Павел Грачев на Международном биржевом форуме говорил, ссылаясь на данные аналитической компании Metal Focus, что мировое производство золота в перспективе до 2030 года может сократиться на 15–20% к сегодняшнему уровню по причине истощения запасов. Мировые запасы золота с точки зрения качества и количества будут сокращаться в долгосрочной перспективе, говорил господин Грачев. Это будет влиять на производство золота, которое уже стагнирует. Так, за последний год этот показатель снизился на 5–10%. «Мы не видим сейчас существенных проектов, которые могли бы прервать эту тенденцию. Но если сравнить запасы золота в мире на 2020 год с запасами в 2010 году, то они сократились на 10%»,— констатировал он. Если брать показатель среднего содержания золота в руде, то он сократится на 15–20% к 2030 году по миру, отмечает Metal Focus. «В этом случае к 2030 году мы получим среднее содержание на уровне 1 грамма золота на тонну руды. Резервы сокращаются, их качество тоже снижается. Затраты на добычу будут расти»,— говорил Павел Грачев.

Месторождению быть

Большая часть инвестиций в золотодобычу осуществляется крупными игроками рынка, реже — частными российскими инвестиционными фондами, а о масштабных государственных проектах финансирования или привлечения иностранного капитала в отрасль практически ничего неизвестно, считает Ксения Лапшина. Она также отмечает, что на фоне принятого ранее решения Сибнедр с 2019 года отмечается рост интереса бизнеса к добыче золота. «Связано это с тем, что в 2015–2016 годах был принят нормативный акт, предусматривающий возможность выдачи лицензий на разработку месторождений без проведения конкурсов и аукционов, поскольку опыт проведения аукционов оказался неудачным. Теперь благодаря снижению барьеров для входа в отрасль в Сибнедрах ожидают, что количество заявок на получение лицензий на разработку небольших месторождений увеличится, от этого выиграют все стороны»,— говорит спикер.

Как сообщили в Сибнедрах, за последние несколько лет интерес потенциальных недропользователей к получению в пользование недр для геологического изучения по заявительному принципу действительно вырос: без проведения аукционов и конкурсов на рассыпное и рудное золото в 2017 году было подано 70 заявок, в 2018 году — 86, в 2019 году — 176. Однако в 2020 году — лишь 56. При этом с 2018-го по 2020 год управлением было проведено три аукциона на право пользования недрами, содержащими драгоценные металлы, в том числе россыпное золото: в 2018-м — один аукцион, в 2019-м — два, в 2020-м — ни одного, что может быть обусловлено пандемией, считают в Сибнедрах. «В аукционах приняли участие от двух до пяти участников. Все рассыпные месторождения на подведомственной территории Сибнедр относятся к мелким — с запасами не более 500 кг. Мелкие месторождения, вероятно, не привлекают крупных инвесторов»,— комментирует начальник департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу Алексей Партолин.

Динамика разведки и добычи, а также спроса на этот металл во всем мире говорит о том, что заинтересованность в освоении новых месторождений будет только увеличиваться, говорит и.о. начальника департамента по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса администрации Томской области Олег Сергеев. «Развитие технологий добычи позволяет обратить внимание на те месторождения, которые ранее считались малорентабельными из-за относительно небольших запасов или сложностей с извлечением полезного металла»,— считает он.

Риском здесь для золотодобытчиков не только в Сибири, но в России в целом может стать изменение в налогообложении. Государство взяло курс на увеличение налогов на фоне сокращения поступлений от нефтегазового сектора экономики. «Нефтедобывающие компании при высоких ценах на нефть отдавали 60–70% доходов государству в виде налогов и других платежей. Золотодобывающие компании платят государству заметно меньше — не более 30%, поэтому есть риск увеличения налогообложения этой отрасли, что может сделать инвестиции в добычу золота менее маржинальными»,— полагает Антон Прокудин.

Главным проектом золотодобычи в Сибири и источником поступления инвестиций в ближайшем будущем эксперты называют «Сухой лог» в Иркутской области, который «Полюс» рассчитывает запустить к 2026 году. В конце прошлого года компания завершила предварительное технико-экономическое обоснование проекта. Первоначальные затраты оцениваются в $3,3 млрд. Производительность ЗИФ на месторождении составит порядка 33,2 млн т с коэффициентом извлечения 92%. Среднегодовой объем производства запланирован в объеме около 2,3 млн унций. «То есть с освоением „Сухого лога“ добыча золота в Сибири практически удвоится»,— комментирует Алексей Калачев. Перспективы добычи в Сибири более чем впечатляющие, отмечают эксперты. «Иркутская область в ближайшую пятилетку догонит по объему производства Красноярский край, а СФО суммарно приблизится по добыче к уровню ДФО»,— отмечает Валерий Емельянов.

В настоящий момент на «Сухом логе» осуществляются подготовительные буровые работы. Полноценное начало эксплуатации этого месторождения предполагается в 2027 году.

В целом эксперты аналитической компании Metals Focus прогнозируют в 2021 году рост золотодобычи в мире на 8,8%. По оценке экспертов, спрос на золото вырастет на 17%. «Мы ожидаем, что в 2021 году перебои в добыче полезных ископаемых из-за пандемии COVID-19 сократятся, и она перестанет быть препятствием для наращивания первичного производства золота»,— рассказали в WGC.

Аналитики «Финама» считают, что в 2021 году для золота ситуация на рынке будет складываться благоприятно: спрос на золото со стороны ювелирной отрасли и технологического сектора будет постепенно восстанавливаться. При этом инвестиционный спрос на золото останется высоким, поскольку сохранится потребность инвесторов в защитных активах.

Лолита Белова